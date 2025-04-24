賴總統：2050淨零轉型目標 不因美國政策而改變

（中央社記者吳書緯、葉素萍台北24日電）總統賴清德今天表示，淨零轉型已是全球主要國家未來發展核心，雖然美國宣布退出巴黎協定和提出新關稅政策，但2050淨零轉型是台灣目標，不會有任何改變，政府會做產業後盾，要讓產業轉型，在這波危機當中找到台灣新機會。

總統府今天召開國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議，總統府發言人郭雅慧會後轉述賴總統會議裁示與結論。

針對環境部與金管會的報告，賴總統表示，首先政府要成為企業落實數位與淨零雙軸轉型的堅強後盾，並協助受到衝擊產業，提供專案輔導措施，請環境部與經濟部、勞動部、教育部等部會合作，持續擴大綠領人才培訓，提供受衝擊勞工再就業以及綠領轉職機會，並提供綠色成長基金投資，發展淨零創新技術，啟動台灣綠色成長新動能，不因新的政治局勢而轉變淨零轉型的目標。

總統說，其次是透過公私協力，打造台灣成為循環經濟的先行者，塑造「綠色台灣品牌」，請環境部與經濟部等相關部會與產業公協會合作，推動高值化資源回收再利用，將稀有貴金屬回收留存國內。

總統表示，第三是制訂重要支持型經濟活動的認定標準，並扶植成立專業評估機構，政府要加速訂定再生能源、低碳技術，以及深度節能等支持型經濟活動的認定標準，提供企業產品清單供外界參考。

總統說明，最後是逐步建置產業碳排數據庫及規劃減碳路徑，導引企業減碳，企業要落實減碳，必須先知道自己碳排狀況，以及與同業相比較所處的地位，同時也可善用利害關係人，例如金融業的影響，來驅動減碳。

總統指出，金融影響力也是推動產業淨零、永續的重要引擎，請金管會及相關部會，持續關注國內外淨零轉型趨勢，強化整體產業應對氣候變遷風險的韌性，積極推動綠色與轉型金融，成為台灣永續發展的助力。

針對會議結論，總統指出，淨零轉型已是全球主要國家未來發展核心，雖然全球正面臨美國宣布退出巴黎協定和提出新的關稅政策，連動影響經濟衝擊，大家也關注是否改變氣候政策力道；他強調，2050淨零轉型是台灣的目標，不會有任何改變。

總統說，理解許多產業因為近期國際趨勢變化很大，對經營的不確定性提高，因此對減碳、ESG（環境、社會、公司治理）開始轉趨觀望；他重申，政府會做產業的後盾，要讓產業轉型，在這波危機當中，找到台灣新的機會。

總統表示，要請行政團隊持續精進各項策略與措施，同時加強社會對話溝通、凝聚共識，透過深化公私協力，讓台灣2030年、2032年、以及2035年的減碳目標，能夠如期實現。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140424