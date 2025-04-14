美對等關稅影響全球 彭啓明：台灣仍如期收碳費

（中央社記者張雄風台北14日電）美國對等關稅衝擊全球，環境部長彭啓明今天說，雖然美國針對氣候變遷政策有很大轉變，但全世界其他國家還沒有任何變化；估算碳費徵收對產業經營影響非常小，還是會如期進行。

美國總統川普9日宣布75國高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

環境部訂定溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業應繳碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元。

彭啓明今天接受媒體聯訪時重申，台灣好不容易推動碳費制度，對產業經營影響非常小，還是會如期進行；初期碳定價是以不會造成綠色通膨為優先。

彭啓明指出，以中鋼為例，去年營收約3600億元，中鋼屬於高碳洩漏風險事業，因此碳費預計每噸為100元，估算應繳碳費是3.6億元，基本上影響不大。

彭啓明再舉例，目前盤點僅1家扣件業者碳費約18萬左右，年排放量剛好過需收碳費的門檻2.5萬公噸，若該業者再努力節電，或許可以達到免徵。

彭啓明認為，雖然美國針對氣候變遷政策有很大轉變，但全世界其他國家還沒有任何變化；就政府立場，讓大家都活著是最重要的，活得下去才能做淨零工作，不會設高門檻讓企業無法生存。

彭啓明也說，其實關稅下也是抓住綠色轉型的契機，由環境部彙整各部會淨零路徑，因應全球關稅大海嘯來襲的準備，好消息是科技產業影響不那麼大；相關協助措施詳細版本可能下週才會出來，並在國家氣候變遷對策委員會中報告，目前還在盤點產業所受衝擊。

彭啓明強調，台灣還是出口導向，會關注全世界淨零路徑上有無顯著調整，也會密切注意有沒有改變、修正的機會；後續會舉辦座談，傾聽業界聲音。

彭啓明提到，近期會向行政院爭取預算，希望能擴大綠領人才量能；未來若國家稅收減少，一定會影響淨零；而明年因財劃法，可能很多事情都不能做了。（編輯：張雅淨）1140414