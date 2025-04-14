兩廳院永續年會登場 劇場減碳雙計畫同啟動

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）第4屆「國家兩廳院永續國際年會 × STAGES永續劇場聯盟論壇」登場，兩廳院同步啟動劇場減碳雙計畫，透過電子票與坐捷運累積綠點等抽獎，倡議表演藝術觀眾一起參與環保永續。

兩廳院藝術總監劉怡汝今天在致詞時表示，疫情之後表演藝術界開始覺醒，兩廳院也展開永續共融旅程，「從服務到舞台，從前台到後台，希望可以實踐理想。」劉怡汝表示，這次年會主要希望可以繼續倡議環保永續議題，另一方面也希望與會者分享交流，把好的經驗傳承下來。

劉怡汝表示，永續就是一種選擇，「感謝線上與線下大家選擇參與，這就是對於表演藝術的永續最有力的支持。」

今年也是國家兩廳院永續國際年會首度結合歐洲STAGES永續劇場聯盟（Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift）論壇，這次邀集來自比利時、瑞士、義大利、韓國及新加坡等6國劇場代表齊聚台北，針對永續營運、綠色創作及社會共融三大主軸，進行經驗分享與對話。

邀請兩廳院參加歐洲STAGES永續劇場聯盟的比利時列日劇院總監塞吉‧宏哥尼（Serge Rangoni）接受媒體訪問時表示，當初希望在永續劇場聯盟中加入亞洲不同觀點，「沒想到兩廳院都已經準備好，展開各類盤點，分享溫室氣體盤查與節能措施，這也對我們有所啟發。」

塞吉表示，歐洲各劇院都有各自不同的問題，包括想改成環保設備但沒有預算等等，殘酷的是，現在永續也不是最主要的議題，「但我們有義務在劇場裡面可以不斷提醒劇團跟觀眾，永遠不要忘記永續這件事情的作為與影響力，這些都會是我們生活中很重要的一部分。」

今年兩廳院也啟動「劇場減碳雙計畫」，「OPENTIX綠色星光計畫」自1月1日啟動，推動觀眾選購電子票，可以累積紅利點數參加抽獎。「劇場交通綠色行動」則與iPASS一卡通合作，觀眾搭乘大眾運輸抵達場館並完成感應登記，可以參與抽獎獲得OPENTIX點數與一卡通綠點回饋，鼓勵更多人選擇低碳出行。（編輯：吳素柔）1140414