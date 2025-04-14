屏東打造森林碳權品牌 推本土碳匯示範場域

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）淨零排放為全球關注焦點，屏東縣政府瞄準綠色經濟趨勢，在車城鄉規劃啟動規模達百公頃人工林碳匯專案，結合永續森林經營、碳權交易機制與企業ESG策略，成為本土碳匯發展重要里程碑。

縣府今天透過新聞稿表示，人工林碳匯專案以良好森林經營管理為核心，不僅提升碳吸存能力、減少碳洩漏風險，並打造區域綠色廊帶、強化生物多樣性保育，幫助企業取得森林碳權，達成碳中和及ESG目標。同時藉由導入林農參與青農教育，創造穩定就業與知識傳承，為地方注入林業永續新動能。

縣府農業處指出，台灣常見24種造林樹種中，以屏東常見相思樹、光臘樹固碳能力為佳，也是屏東造林固碳優勢。而現階段要讓碳權市場真正發揮效益，仍面臨不少挑戰，包括碳匯測量技術精準度、碳權認證流程繁瑣以及國內市場認知度不足等。

農業處表示，計畫透過法規完善、科技輔助與教育推廣，提高農民參與度，並與全球碳匯市場接軌，讓屏東的綠色經濟走向國際舞台。

負責在地專業林間作業執行與管理的永在林業成立逾50年，瞄準造林計畫已屆滿20年林班地，區域遍及獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮，總計面積超過900公頃，在林間作業上盡可能降低環境與生態衝擊，大量保留具利用價值的特殊樹種，也讓山林重現生機。經長時間監測，森林巡守員發現越來越多野生動物活躍足跡。

永在林業副總經理林家鼎表示，目前正與國內企業合作，透過去年公告的加強森林經營方法學以取得本土減量額度，未來也不排除配合企業朝向國際碳標準如Verra及Gold Standard等抵換規範雙軌並行。

林家鼎指出，2015年起迄今，取得國際FSC森林管理驗證，除提高林木蓄積量、增加國產材自給率外，並搭配國際淨零趨勢，有機會提供林農在林業經營另外經濟收入。為確保碳匯成果的長期穩定與透明性，同步導入第三方監測、碳洩漏控管、碳匯資料盤查等嚴謹程序，在產官學民通力合作下，重現台灣林地生機。（編輯：張雅淨）1140414