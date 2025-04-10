鼓勵學生投入綠領培訓 彭啓明：像買好股票

（中央社記者張雄風台北10日電）環境部與台師大今天簽署合作備忘錄，台師大「環境部淨零綠領人才培育課程」將開班。環境部長彭啓明看好未來綠領人才需求，鼓勵學生投入，像「買一張很好、不會下跌的股票」。

環境部與國立台灣師範大學簽署合作備忘錄，並揭牌「環境部淨零綠領人才北區培育中心」。

彭啓明致詞時表示，現在美國關稅新制的壓力遠大於歐盟碳邊境調整機制（CBAM），而各國的環境部門也還未真正提出因應措施；他認為這是台灣千載難逢的好機會，尤其台灣ICT供應鏈非常完整，政府會積極協助企業轉型。

彭啓明表示，轉型需要很多的人才，因此環境部與28所大專院校成立環境部淨零綠領人才培育聯盟，透過完整的培訓與實踐經驗累積，讓「綠領人力」蛻變為「綠領人才」。

彭啓明提到，過去民間有一些永續課程，必須說過去這些ESG課程「有一點過熱」，有些是正向的，但是有些也導致歪風；他不希望歪風影響台灣永續的道路，所以政府會來做基礎，然後有大學的配合。

彭啓明說，由於環保產業的快速發展，僅具備基本技能已不足以應對市場需求；投入綠領培訓代表年輕朋友跟買一張很好的、一張不會下跌的股票，它會像一張持續往上走，而且還是永續的股票。

台師大校長吳正己表示，師大超前部署淨零綠領永續人才培育，整合學術資源與數位技術，不但與企業產學合作，也導入AI科技進行碳管理。

吳正己說，台師大積極推動校園淨零目標，2023年就訂下「2030年減碳50%、2048年達成碳中和」的具體時程，不僅展現落實淨零的決心，更願意發揮專業與社會影響力，引領更多大專校院一同轉動改變的齒輪。

台師大表示，26日開辦全國首場「環境部淨零綠領人才培育課程」，內容包含環境部「氣候變遷因應法」等最新政策，並將邀請業師分享企業案例。由於此場課程已額滿，台師大正著手規劃加速增開班期，以滿足外界的需求。（編輯：管中維）1140410