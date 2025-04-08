中鋼躍全球永續發展憲章會員 與亞洲頂尖鋼廠並列

（中央社記者何秀玲台北8日電）中鋼今天宣布，通過世界鋼鐵協會（簡稱worldsteel）審核，成為2025年至2027年的永續發展憲章簽署會員，與亞洲頂尖鋼廠包括日本製鐵（Nippon Steel）、韓國浦項鋼鐵（POSCO）等共30位全球會員並列。

中鋼今天發出新聞稿並談到展望。worldsteel是由世界各國鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等約140個會員所組成的鋼鐵領導組織；worldsteel規劃的永續發展憲章，包括應對氣候變化行動、循環經濟、環境關懷、安全與職業健康、員工關懷、當地社區、負責任的價值鏈、商業道德和透明經營及創新和蓬勃發展等9項準則。

中鋼在2022年3月獲得世界鋼鐵協會審核，成為2022年至2025年的永續發展憲章的簽署成員，今年再成為會員之一。

中鋼董事長黃建智表示，近年鋼鐵產業面臨諸多挑戰，包括景氣循環波動、地緣競爭態勢，以及碳定價、碳關稅及碳中和的「三碳」壓力，不過中鋼仍於去年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，近日再獲worldsteel認可，展現ESG（環境、社會、公司治理）經營成果，成為永續發展憲章的簽署成員。

他指出，worldsteel申請憲章簽署且通過的會員，即經worldsteel評定可在全球鋼鐵產業發揮領導作用，對地球及社會發展帶來正面影響。

黃建智說明，中鋼依循worldsteel永續憲章所列的準則及標準，揭露各項永續發展實績。例如「應對氣候變化行動」準則，中鋼以2018年為基準年，訂定2025年減碳7%、2030年減碳25%及2050年達成碳中和的短中長期目標，同時也發展綠能產業，正向面對淨零碳排挑戰。

今年面對全球鋼鐵市場的變化多端，他說，中鋼持續掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的快、穩、準三字訣，持續深耕用鋼市場需求，以穩定獲利為目標。

此外，中鋼也依照高值化精緻鋼廠策略主軸，在有效應用資源的原則下，推動產能最適化，提升生產效率及降低營運成本，並持續深化AI人工智慧應用，希望為中鋼帶來新的營運轉型契機。（編輯：楊凱翔）1140408