美關稅衝擊 國發會：台廠淨零競爭力可突破國際困境

（中央社記者劉千綾台北8日電）美國總統川普宣布開徵對等關稅，國發會表示，台灣除ICT產業外，傳統產業和中小企業也將受衝擊，業者須提高競爭力，打造淨零競爭力為台灣突破國際困境的重要途徑。經濟部表示，未來企業能輸出淨零解決方案，讓台灣成為全球的重要夥伴。

經濟部次長何晉滄、國發會副主委高仙桂今天出席「2025 ITRI NET ZERO DAY 打造能源效率新勢力論壇暨特展」。

何晉滄致詞表示，提高能源效率是減碳的最好手法，若全球都可以提升能源效率，2035年全球碳排減量可以達1/4；其中能源效率提升來自科技創新，只有科技創新，才能為人類社會解決問題。

能源轉型議題，何晉滄指出，提升能源使用效率為重中之重，COP28倡議全球的能源使用效率改善4%目標前進，台灣表現比其他國家優秀，過去5年來，台灣能源改善效率達5.4%以上，透過學校、醫院和國營事業等ESCO等節能方案，與節能產業合作共同提升用電效能，對國家減碳目標達成非常重要。

何晉滄表示，淨零轉型技術應用在運輸、建築和商業服務業等面向，希望台灣產業邁向淨零轉型和智慧化，未來解決方案也能對外輸出，讓台灣成為全球面對淨零議題時最重要的夥伴。

高仙桂致詞表示，隨著氣候變遷的威脅加劇，世界各國和台灣都看到綠色成長的機會，淨零碳排對國家和產業都是轉型升級的契機。

高仙桂表示，行政團隊提出「台灣總體減碳行動計畫」，包括20個旗艦計畫，並透過6大制度創新達成目標。在科技賦能方面，政府透過建置沙崙綠能科技示範場域，以及在2030年以前政府將投入新台幣1兆元預算於所有旗艦計畫，其中淨零科技的預算逐年擴增。

總統賴清德提出第二次能源轉型，高仙桂表示，除持續發展傳統的風光電，也積極推動前瞻能源包括地熱和氫能等，並推動深度節能。

高仙桂表示，製造部門占碳排5成，可透過能源轉換、製程減碳和循環經濟等3策略達成減碳，其中循環經濟可落實到食衣住行等方面。台灣有半導體和AI等技術優勢，透過科技賦能不僅是台灣達成淨零碳排目標的解方，也能因應川普關稅政策。

川普對等關稅政策襲來，高仙桂指出，台灣除了ICT產業受影響，傳統產業和中小企業也將受衝擊，業者提高產業競爭力為解方之一，除透過數位轉型，打造淨零競爭力也是台灣突破國際困境的重要途徑。（編輯：潘羿菁）1140408