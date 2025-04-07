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川普關稅衝擊全球 彭啓明：台灣減碳方向不變

2025/04/07 15:43:25

美國總統川普宣布對等關稅，環境部長彭啓明今天說，台灣減碳方向不會改變。（中央社檔案照片）

美國總統川普宣布對等關稅，環境部長彭啓明今天說，台灣減碳方向不會改變。（中央社檔案照片）

（中央社記者張雄風台北7日電）美國總統川普宣布對等關稅，環境部長彭啓明今天說，台灣減碳方向不會改變，會更貼近企業，了解第一線需求；日前在媽祖遶境時向大甲媽許願，面臨國際劇變能做出最有利的判斷。

台灣ESG城市淨零突破協會舉辦「放眼世界：永續突破與負責任投資對話」高峰會，邀請彭啓明專題演講。

彭啓明指出，在美國新一波關稅政策推出後，全球局勢風聲鶴唳，各國產業高度警戒，新的關稅制度衝擊規模遠超過歐盟碳邊境調整機制（CBAM），許多企業正面臨生存保衛戰，「先活下來」成為最重要的課題。

彭啓明強調，台灣不會錯過這波綠色轉型的關鍵機會，目標2035年溫室氣體淨排放量要較基準年（2005年）減少38%加減2個百分點，是極具挑戰性的承諾，但同時也是產業轉型、創新發展的新契機。

彭啓明重申，台灣減碳的方向不會改變，但會更貼近企業，了解第一線需求，擴大與產業、公協會、地方政府等各界溝通與協作；包含積極爭取資源，擴大補助與獎勵，也會在制度上適時調整，提供靈活配套與快速回應，讓企業在綠色轉型的路上不孤單、不受限。

彭啓明說，台灣與全球的能源結構與產業配置不同，正因如此才有機會建立屬於台灣特色的綠色供應鏈，透過「大帶小」、「強帶弱」，讓科技產業的轉型成為中小企業的引路人，進而創造出一個台灣對全球有貢獻的綠色典範。

除了減碳，彭啓明提到，台灣也積極推動廢棄物管理與循環經濟政策，藉由全球供應鏈的重組，把循環與永續融入產業核心，讓「淨零」不再是成本，而是新一代價值鏈的起點。

彭啓明補充，也將規劃台版CBAM，建立對內外銷都公平合理的保護機制，並協助出口導向產業建立更強的國際談判籌碼；針對高碳排產業，啟動減碳升級計畫，預計將投入新台幣100億元成立綠色成長基金，協助本土氣候科技發展。

彭啓明提到，前幾天他在媽祖遶境時向大甲媽許願，希望台灣可以更乾淨，面臨國際劇變下的亂局，只有越穩、越定、越靜，才能做出最有利的判斷。（編輯：管中維）1140407

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