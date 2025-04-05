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大甲媽遶境 環境部設攤位宣導信仰與環保同行

2025/04/05 16:28:16

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動4日起駕，環境部長彭啓明（前右2）5日帶隊加入遶境行列，還出動環保禮炮車，宣導信仰與環境保護同行。中央社記者趙麗妍攝 114年4月5日

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動4日起駕，環境部長彭啓明（前右2）5日帶隊加入遶境行列，還出動環保禮炮車，宣導信仰與環境保護同行。中央社記者趙麗妍攝 114年4月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）環境部與大甲鎮瀾宮合作，在媽祖遶境進香路線，設6主題攤位宣導深化源頭減量、資源回收與低碳生活等理念，環境部長彭啓明也直播讓民眾了解環境保護日常，讓信仰與環保同行。

主題攤位包括租借循環杯或自備容器換雞蛋糕；友善新祭祀、新紙錢三燒、環保禮炮車；奉茶站、推廣減塑；認識環境即時通；環境教育問答；推廣淨零綠生活。

大甲鎮瀾宮媽祖4日晚間起駕，今天上午進台中市大肚區，而環境部在大肚媽祖遶境路線設環保主題攤位，彭啓明更加入遶境進香行列，以直播方式與民眾輕鬆聊環保、談減塑，展現環保早已融入日常態度。

彭啓明說，5年前參加媽祖遶境時，發現參加者都是年輕人。全世界都很亂，今年參加遶境希望洗滌心靈，在亂世中要越穩越靜，才能為台灣找到更好機會。

他說，落實環保、保護環境，從人心改變開始，每個人有心做環保，各種髒亂都不見；也參與部分遶境的台中市政府環境保護局長陳宏益表示，垃圾大減量、資源全回收。

環境部表示，透過宗教、文化與環保加乘宣傳效果，讓參與遶境民眾帶著虔誠的心一路隨行，「自備」環保餐具、「重複」使用資源不浪費及「少用」塑膠一次用品環保日常好習慣，也能跟著活動隨行。（編輯：李明宗）1140405

台中大甲媽祖遶境進香，環境保護志工現場宣導垃圾減量、分類，讓信仰與環保同行。中央社記者趙麗妍攝 114年4月5日
台中大甲媽祖遶境進香，環境保護志工現場宣導垃圾減量、分類，讓信仰與環保同行。中央社記者趙麗妍攝 114年4月5日
台中大甲媽祖遶境進香展開，環境部長彭啓明（前左2）、台中市政府環境保護局長陳宏益（前左）5日宣導環境保護可與信仰同行。中央社記者趙麗妍攝 114年4月5日
台中大甲媽祖遶境進香展開，環境部長彭啓明（前左2）、台中市政府環境保護局長陳宏益（前左）5日宣導環境保護可與信仰同行。中央社記者趙麗妍攝 114年4月5日
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