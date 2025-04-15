響應地球日系列活動 萬人淨街4/19率先登場

（中央社記者楊淑閔台北15日電）響應2025地球日主題「地球力」，環境部舉辦系列活動，由萬人淨街行動19日開場，「綠能行動愛地球．蔬食無痕家庭日」活動20日接力，22日起短劇巡迴上演。

環境部今天舉辦「Nice Play！Nice Planet」地球日活動起跑記者會。環境部次長沈志修宣布，今年地球日的主題為「Our Power,Our Planet（地球力）」，已規劃系列活動，即將展開。

他說，19日環境部與22縣市政府合作「Team Planet 挺地球Go淨！」全民淨街行動率先開場，包含人壽保險商業同業公會、國際青年商會、慈濟基金會、全家便利超商、環保志（義）工、水環境巡守志工等共襄盛舉，串聯22縣市5萬人投入。

沈志修說，這是全民淨街行動，當天民眾也可自發清掃住家周遭髒亂環境，例如撿拾菸蒂、巡倒清刷，清除病媒蚊孳生源等。

20日環境部與台北市政府、慈濟基金會在大安森林公園舉辦「綠能行動愛地球．蔬食無痕家庭日」闖關遊戲等活動，主軸為「能源」，中研院、經濟部能源署、台北市政府環保局、台電公司、小水力綠能產業聯盟等多單位，共同展示風、光、水、海洋及地熱等多元化能源。

這天慈濟基金會同步展開「蔬食無痕家庭日」活動，推廣低碳飲食；舞台區則有「齊柏林看見台灣影片賞析」等節目展開。環境部環境保護司司長徐淑芷呼籲，可欣賞台灣山河的美麗，也要動手解決環境的哀愁。

22日地球日，環境部則會舉辦「綠動童心超有戲」繪本短劇首場公演，傳遞節約能源、低碳交通等淨零綠生活觀念，後續並會在12處校園或大型活動中演出，扎根環保觀念付諸於日常生活中。（編輯：陳清芳）1140415