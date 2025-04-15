沃旭大彰化陸上變電站啟用 寫下風場345kV輸電首例

（中央社記者曾智怡台北15日電）沃旭能源今天宣布，920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場首座陸上變電站已如期完成通電測試，成功連接至台電電網並正式啟用，為台灣離岸風場首次採用電網最高等級的345kV變電系統輸電。

沃旭能源指出，相較於目前離岸風電產業所使用的161kV系統，345kV系統不僅大幅提升輸電效率與穩定性，更確保電力品質符合最高標準。

沃旭能源透過新聞稿說明，此為攜手統包陸上變電站工程的台灣汽電共生股份有限公司，及其百分之百轉投資的子公司星能股份有限公司，聯同5家台灣設備供應商及其他在地承包商，通力合作達成的工程成果。

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆（Jayaram Naidu）表示，陸上變電站如期成功通電，體現沃旭的工程能力及致力提供高效、安全且值得信賴乾淨能源的承諾。這不僅為台灣再生能源產業寫下新頁，也為未來的離岸風場樹立全新標竿，展現沃旭創新精神與協助在地供應商採用最新科技和標準的努力。

沃旭指出，此座陸上變電站統包工程由在地供應商與承包商執行的比率超過80%，創造超過500個直接就業機會，建置過程累計超過100萬小時零工安事故紀錄。

此外，這座陸上變電站設計與施工技術上亦創下多項業界創新，包含採用由西門子能源製造的全球最大容量可變式電抗器，額定功率高達320 MVAr，有效提升輸電效率與供電品質；以及預鑄建築工法、永續冷卻系統、進階環境保護措施等。

沃旭補充，大彰化西南第二階段及西北離岸風場的第2座陸上變電站預計今年第3季完成通電測試。沃旭能源自今年2月宣布啟動海上建置工程以來，已達成多項重大進展，包括完成海上變電站安裝與通電測試，並成功安裝全台首座管架式負壓沉箱水下基礎。

目前風場總數66座管架式負壓沉箱水下基礎已全數製造完成並通過認證，海纜鋪設亦按進度穩健推進，沃旭將持續全力推動水下基礎與風機安裝作業，確保風場如期完工。（編輯：楊蘭軒）1140415