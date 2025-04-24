航空業減碳用永續燃油 華航、長榮均簽約採購

（中央社記者余曉涵台北24日電）交通部加速航空業減碳，推動永續航空燃油（SAF）試行計畫，華航今天宣布攜手台塑石化，長榮航空則與台塑石化等3家簽訂採購合約。

桃園國際機場、台北松山機場及高雄小港機場，昨天同時分別為3家國籍航空公司啟動首次SAF加油。

長榮航空今天發布新聞稿表示，已與3家永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）供應商，包含美國Associated Energy Group, LLC（AEG）、日本COSMO Oil Marketing Co., Ltd.（COSMO）以及台灣台塑石化簽訂採購合約。

長榮航空總經理孫嘉明說，永續發展不再是選項，而是企業責任，此次分別與AEG、COSMO及台塑石化的雙邊合作，象徵對淨零碳排的堅定承諾。

長榮航空說，依循歐盟永續航空燃油供應政策，自今年第1季起於歐洲機場起飛的航班皆添加2%的永續航空燃油，並將自第2季起攜手3大供應商，陸續於北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加永續航空燃油，以實質行動降低航班碳排放，為日後大規模採用奠定基礎。

中華航空發布新聞稿表示，配合國家能源政策，與台塑石化攜手合作，今年採購2500噸以上台塑自產 SAF，即日起添加於華航桃園出發航班，整體減碳量預估可達6500噸。

華航指出，雙方更將簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），率先擴大未來3年的SAF採購總量逾萬噸。

華航說，積極布局國內外SAF訪商與合作，穩健朝淨零碳目標前進，並響應民航局SAF試行計畫，在4月23日 CI839高雄飛往曼谷及CI220松山飛往羽田航班，各使用 40%具國際認證（ISCC CORSIA）的永續航空燃油，減碳量約26.7噸，為國內試行計畫國籍航空業者添加量之冠，展現華航對於國內SAF發展的高度重視，共同見證台灣機場供應SAF里程碑。（編輯：李淑華）1140424