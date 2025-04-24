守護地球 賴總統盼台灣做全球因應氣候變遷榜樣

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統賴清德今天出席「守護我們的星球」試片會，他說，人類行為的改變，才有可能拯救地球；總統府已成立氣候變遷對策委員會，並定下2032年及2035年減碳目標，這是台灣踏出的第一步，台灣應該可做為全球因應氣候變遷的榜樣。

由東森電視出品、台灣首部跨越南北極生態紀錄片「守護我們的星球」今天舉辦試片會，總統賴清德、環境部長彭啓明、文化部常次徐宜君、中央社董事長李永得、民進黨立委邱議瑩、導演舒夢蘭等人出席。

賴總統致詞表示，雖然只是看了短短4分鐘片花，但足以讓人了解，這是一部不敢想像的電影。第一個不敢想像是，藉由導演團隊提供的第一手資訊，北極或南極正以難以想像的速度遭到破壞，也有許多物種正以難以想像的速度步入滅絕。

他說，另一個難以想像的是導演舒夢蘭的志氣，他很喜歡也很欽佩舒夢蘭曾經說過的一句話「唯有了解才會在乎，也唯有在乎才會真正改變」，因為導演難以想像的志氣，15年前率領團隊到遙遠的南北極拍攝，前前後後待了15個年度，到了115個拍攝的外景，觀察82個物種，這都令人難以想像。

賴總統說，導演提供一部非常棒的電影，讓大家可以深入了解，更希望經由行為的改變，拯救地球。解鈴還須繫鈴人，今天地球的變化來自人類的行為，也只有人類行為的改變，才有可能拯救這個地球。

總統表示，剛才導演特別提到，她紀錄的不是北極，是台灣的未來，如果不改變，就會逐步走到最不想見到的情景。

賴總統認為，拯救地球不是個人或個別企業的工作，政府責無旁貸。他去年上任之後，在總統府成立氣候變遷對策委員會，邀請產官學研討論，設定了一個減碳目標，相較於2005年，台灣2032年要減量32%加減2；2035年減量38%加減2。

他說，這是政府踏出的第一步，希望產官學研、公司協力，全國民眾一起來，台灣是地球村一員，固然人口不多，應該可做為全球因應氣候變遷的榜樣，大家一起加油。（編輯：翟思嘉）1140424