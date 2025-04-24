彭金隆：金融永續評鑑納管考 績優者提供行政程序優惠

（中央社記者楊堯茹台北24日電）金管會主委彭金隆今天提出2030年綠色投融資突破新台幣6兆元，被問及目標是否太保守，彭金隆表示，期望藉此鼓勵大型金融集團組建先行者聯盟，並將金融永續評鑑納入管理指標，針對做得好的機構提供行政程序優惠。

總統府今天召開國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議，晚間由總統府發言人郭雅慧主持會後記者會，環境部長彭啓明與金管會主委彭金隆回答媒體提問。

彭金隆下午於委員會議的報告指出，關於綠色金融行動方案，銀行針對綠色授信、永續績效連結授信已達到3.2兆元，保險業投資綠能電廠567億元，永續債券發行總額為7083億元，國內ESG主題基金發行規模8965億元，期待2030年綠色投融資突破6兆元、每年成長6.4%。

媒體提問，考量綠色金融已達4兆多元，2030年突破6兆元的目標是否會於保守，綠色融資比例是否列入金融機構的KPI管考。

彭金隆回答，過去績效是多年來的努力與累積，尤其對金融市場來說，配合國際發展的全新概念，金管會是先用鼓勵方式引導國內資源較大的金融集團進行轉型帶頭，組建先行者聯盟的概念來推動。

彭金隆強調，目標訂定都經過與金融機構的溝通與瞭解，每年成長率6.4%已比過去高，不過以政府立場，當然希望數字越高越好。

至於是否列入管考，彭金隆說明，資本市場對綠色金融與轉型金融的共識越來越高，因此金管會也展開金融永續評鑑，並納入金融市場管理上重要參考指標，如過去將「公平待客」列入日常監理活動。

彭金隆指出，對於做得好的金融機構將給予更大鼓勵，比如新業務申請等行政程序上的優惠，這是持續推動綠色金融及轉型金融的努力方向，也希望金融業成為企業淨零轉型的最大助力。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140424