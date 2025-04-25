>永續台灣

日月光公布設備能源管理白皮書 朝減碳20%邁進

2025/04/25 17:03:35

半導體封測大廠日月光25日在高雄舉辦永續供應鏈技術交流論壇，會中並公布「設備能源管理白皮書」。（日月光提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月25日

半導體封測大廠日月光25日在高雄舉辦永續供應鏈技術交流論壇，會中並公布「設備能源管理白皮書」。（日月光提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月25日

（中央社記者林巧璉高雄25日電）半導體封測大廠日月光今天舉辦永續供應鏈技術交流論壇，會中公布「設備能源管理白皮書」，以科學方式制定減碳標準，逐步達成2030年整體供應鏈碳足跡下降20%的目標。

日月光表示，今天論壇針對封裝測試產業的節能創新與碳排治理等議題展開對話，會中發布「設備能源管理白皮書」，並分享節能機台設計實務。

日月光高雄廠今天由資深副總經理洪松井、副總經理李政傑、李叔霞、陳俊銘發布「設備能源管理白皮書」。日月光表示，2023年起針對製程耗能熱點與採購需求啟動節能設計計畫，透過白皮書制定標準與創新設計，攜手供應商開發下世代低耗能高效率設備，單位產出耗電量預期降低20%，建構低碳且具韌性的供應網絡體系。

日月光高雄廠表示，去年參與經濟部「日月光半導體永續供應鏈升級轉型計畫」，攜手14家供應商共同推動碳管理模式導入，此計畫截至今年3月已成功累積減碳1.5萬噸。

計畫預計今年度完成輔導供應商導入ISO 14064-1溫室氣體盤查與ISO 14067產品碳足跡盤查，以有效掌握排放熱點，進一步協助供應商擬定符合科學基礎減量的減碳目標，逐步達成日月光2030年整體供應鏈碳足跡下降20%的目標。（編輯：郭諭儒）1140425

日月光 經濟部 淨零台灣 碳足跡 設備能源管理白皮書

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結