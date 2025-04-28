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欣興攻氫能發電 拚2027年占10%用電量

2025/04/28 18:05:18

欣興電子布局氫能發電，目標2027年氫能發電占總用電量的8%到10%。圖為欣興董事長曾子章介紹欣興楊梅廠示範的魚菜共生場域。中央社記者江明晏攝 114年4月28日

欣興電子布局氫能發電，目標2027年氫能發電占總用電量的8%到10%。圖為欣興董事長曾子章介紹欣興楊梅廠示範的魚菜共生場域。中央社記者江明晏攝 114年4月28日

（中央社記者江明晏台北28日電）欣興布局氫能發電，總經理廖本衛表示，比台電目前1度電的排碳量少了30%，尤其高耗能電子產業配備氫能，可替國家降低很大的負擔，欣興目標在2027年，氫能發電占總用電量的8%到10%。

欣興發展綠能，2023年宣布推動「定置式氫能燃料電池」設置，投資第一期預估約新台幣40億元。

廖本衛今天受訪時表示，在節能減碳、碳權這一塊，欣興有先進的思維，除了美國、歐洲也有一些氫能的發電，台灣的欣興已導入中壢工業區合江廠，大概有600千瓦（kW）的發電量。

他表示，欣興是透過旗下100%轉投資公司興訊科技代理美國氫能公司的技術，除了合江廠，也會導入楊梅廠、新豐廠、光復廠、山鶯廠等，氫能發電在2027年估計可占總用電量的8%到10%。

他盤點氫能發電的優勢，是透過化學反應，所以沒有什麼工安風險，更重要的是低碳發電，「比台電目前的發電廠1度電的排碳量少了30%」。

廖本衛說，其實氫能發電的優勢是因為台灣的電力不足，如果說像欣興這種耗能高的電子產業，「配備氫能可以替國家降低很大的負擔」。

他接續說，俗稱「用電大戶」條款的規範指出，契約容量5000kW以上用戶，必須在5年內設置契約容量10%的再生能源，欣興發展氫能可減輕這個壓力，碳權省下來後還可以沖銷空污費。

他表示，另外一個優勢是，氫能供應很穩定，類似不斷電系統（UPS），所以像是半導體廠、測試廠、光電廠投資很多的UPS系統，其實裝氫能是很好的選擇，相對安全又不占空間。（編輯：楊蘭軒）1140428

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