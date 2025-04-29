台南辦溫室氣體排放查證人員工作坊 助產業強化減碳

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府今明兩天，在南台灣創新園區舉辦「ISO 14064溫室氣體排放內部查證人員工作坊」，盼協助產業強化減碳能力，提升企業在碳管理及內部查證方面專業能力。

台南市政府經濟發展局長張婷媛表示，為積極響應全球減碳趨勢並協助企業培育淨零人才，去年透過產業輔導，已協助210家在地企業進行諮詢輔導，並辦理37場專業課程及2場認證課程，有63名企業代表獲得相關證書。

張婷媛表示，今年將繼續提供各項課程，盼協助企業掌握國際碳管理標準，並建立完善內部碳管理機制，進一步取得資格證書，提升碳排放管理專業能力，與全球減碳趨勢接軌，增強企業市場競爭力。

她說，經發局將繼續提供專業輔導，幫助企業實現永續發展目標，結合政策支持與專業資源，推動更多低碳化工作坊及輔導計畫，協助企業在邁向淨零轉型道路上穩步前行。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，總統賴清德於就職演說中曾強調，淨零轉型是國家發展重要關鍵，透過強化產業低碳競爭力，將台灣打造為全球綠色供應鏈領航者；為此，市府全力支持企業建構碳盤查能力、提升減碳能力，並協助企業掌握資訊，共同努力邁向2050淨零轉型目標。（編輯：陳仁華）1140429