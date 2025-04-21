中央社出版淨零新書 李永得盼透過案例分享助減碳

涉己新聞

（中央社記者曾智怡台北21日電）中央社今天舉行「企業的淨零必修課」新書發表會，中央社董事長李永得表示，儘管美國總統川普上任打亂淨零步調，但極端氣候勢必主宰人類未來命運，盼此書案例分享能引導大家「我也可以這樣做」，為減碳貢獻心力。

中央社今天舉辦「AI x ESG 雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇台北場暨「企業的淨零必修課」新書發表會，完整揭示中小企業邁向2050淨零排放願景的實戰經驗與未來趨勢。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、經濟部主任秘書莊銘池、中小企業信用保證基金董事長魏明谷、台灣經濟研究院院長張建一、台灣師範大學教授葉欣誠、中華經濟研究院主任劉哲良，為新書共同簽名落款，表達對企業綠色轉型的支持。

中央社「AI x ESG 雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇暨「企業的淨零必修課」新書發表會21日下午在台北舉行，中央社董事長李永得（中）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左3）、經濟部主祕莊銘池（右3）、台灣經濟研究院院長張建一（右2）、台師大永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠（左1）、中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良（右1）一同拿新書比讚合影。中央社記者翁睿坤攝 114年4月21日

繼去年「碳交易的28堂課」受好評，「企業的淨零必修課」新書發表是中央社適逢101週年的社慶獻禮，透過記者團隊實地採訪、結合碳盤查自我檢核工具，揭示台灣各家中小企業的減碳實務、金融與技術機構的支持策略，並橫跨前瞻能源與負碳技術等領域，提供讀者系統性認識中小企業如何在低碳轉型中逆勢而上。

簡又新致詞指出，今年全球局勢變化出乎意料，川普2.0以來，年初認為接下來永續發展會面對逆風，結果現已演變成「暴風雨中的淨零發展」，但逆風中正是台灣可以彎道超車的機會，此書出版更顯重要，能在很短時間聚集專家學者意見，寫出「不只是硬邦邦的公式理論」，而是分享案例，值得推廣，現在也期待明年會有第3本書。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（圖）應邀致詞。中央社記者翁睿坤攝 114年4月21日

李永得致詞表示，近年一直在思考中央社作為國家媒體，除新聞報導外，還有沒有其他使命，適逢川普上任，打亂淨零步調，但無論如何，極端氣候勢必主宰人類未來命運，此為客觀存在事實。

他指出，聯合國國際氣候組織發布內容顯示，去年地球溫度升溫1.5度、已達臨界點，所以可見各地災難不斷發生，對人類生存造成巨大威脅。

中央社董事長李永得（圖）出席致詞。中央社記者翁睿坤攝 114年4月21日

他不諱言，先不說洪水火災等自然災害，光是台灣農產品因氣候不可抗力因素，需補助金額越來越高，今年台灣看似沒太大災害，但芒果、荔枝、酪梨等水果全部無法結果，前陣子大家罵香蕉貴得離譜，這些都與氣候變遷有關，影響生活與企業經營。

李永得表示，中央社作為國家媒體，無法論述氣候變遷對人類影響，但可以分享企業、政府機構努力故事，以案例探討方式並出書，且畢竟案例最容易學習，否則那麼多名詞、論述，「大家半信半疑」，但透過案例，大家會認為「我也可以這樣做」，這本書正是減碳工具。

論壇專題引言由中華經濟研究院主任劉哲良主講，他強調，AI與ESG金融科技不只是減碳的輔助角色，更是企業翻轉競爭力的核心引擎。他同時呼籲政府與業界攜手，建構知識工具與融資平台，讓中小企業不再孤軍奮戰。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140421

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良（圖）以邁向綠色轉型的關鍵引擎「企業淨零必修課」為題發表專題引言。中央社記者翁睿坤攝 114年4月21日

中央社「AI x ESG 雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇暨「企業的淨零必修課」新書發表會21日下午在台北舉行，中央社董事長李永得（前右5）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（前左4）、經濟部主祕莊銘池（前右4）、中小企業信用保證基金董事長魏明谷（前右3）等人和與會者合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年4月21日