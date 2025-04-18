中央社新書「企業的淨零必修課」解讀綠色競爭力

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（中央社台北18日電）中央社推出新書「企業的淨零必修課」，透過27篇具體案例，深入走訪產業現場，呈現台灣各行各業的減碳行動，並解析永續金融與AI技術在轉型中的關鍵角色、介紹國內外前瞻能源及淨零技術發展趨勢，是企業邁向綠色轉型、實現永續發展的必讀指南。

氣候變遷日益加劇，淨零轉型已成企業不可迴避的課題，中央社於114年4月22日世界地球日前出版「企業的淨零必修課」，是繼去年廣受各界迴響的「碳交易的28堂課」一書後，又一具實務參考價值之作，獲環境部長彭啓明、經濟部長郭智輝、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新專序推薦。

彭啓明於序文中強調，「邁向2050淨零排放，是全社會的使命。我們必須凝聚共識，共同推動低碳轉型，讓台灣在全球氣候治理的版圖上站穩腳步。」簡又新認為，「企業必須將淨零視為增進自身競爭力的核心戰略，唯有積極主動、及早回應，才能在未來市場競爭中生存，進而朝向永續發展。」

郭智輝則表示，本書的出版可望為社會各界在淨零轉型路徑上提供寶貴的指導和啟發，也期許台灣企業能以更正面的心態看待淨零時代的來臨。

「企業的淨零必修課」全書共分三輯，輯一聚焦台灣中小企業邁向淨零目標的實際行動，呈現他們如何將減碳行動落實於營運，甚至開創出新的商業模式；輯二採訪技術研究、驗證單位與金融機構等關鍵夥伴，闡述其在企業轉型路上所扮演的角色及協助；輯三深入剖析地熱、海洋能等前瞻能源的發展，及碳捕捉與碳封存等技術的研發進度，更善用中央社海外特派員優勢，走訪美國、冰島等地，探索全球最前端的淨零解方。

本書特邀中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良擔任顧問，參與內容審訂，並為各章節撰寫導讀，讓讀者更易掌握淨零轉型的核心概念與產業趨勢。

本書廣受產官學界肯定，包括行政院副院長鄭麗君、國家發展委員會主任委員劉鏡清、台灣師範大學教授葉欣誠、台灣經濟研究院院長張建一、政治大學公企中心主任別蓮蒂、前金管會主委王儷玲皆力挺推薦，盼引領社會大眾攜手邁向永續未來。

「企業的淨零必修課」定價新台幣550元，即日起在中央社電子書城、各大實體及網路書店販售。為響應環保及數位閱讀趨勢，也在各大電子書城上架，包含中華電信（HamiBook）、台灣大哥大（MyBook）、Kobo、HyRead、Readmoo讀墨、Pubu飽讀、博客來、TAAZE讀冊生活、UDN琅琅書店與華藝數位等。

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