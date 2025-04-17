環境部：台灣2023淨排碳量 較2005減4.64%

（中央社記者張雄風台北17日電）環境部今天表示，目前初估台灣2023年溫室氣體淨排放量較基準年（2005年）減少4.64%；面對美國對等關稅談判，環境部會與各部會合作，促進資源整合與公私協力對話。

立院社福及衛環今天邀請環境部部長、經濟部、外交部就「因應美國退出巴黎氣候協定並提出對等關稅，對國內產業淨零轉型造成衝擊」專題報告，並備質詢。

環境部報告今年6月將發布2023年國家溫室氣體排放清冊統計正式版，根據初步資料，2023年溫室氣體淨排放量為256.899百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），較2022年減少3.02%，較基準年（2005年）減少4.64%。

依據國家自定貢獻（NDC）目標，台灣訂定2030年應較2005年基準年減少23%至25%、2032年減量32%加減2個百分點、2035年減量38%加減2個百分點。

報告指出，雖然美國總統川普於今年1月20日對外宣示退出巴黎協定，但未撤銷NDC3.0文件；各國陸續於將在今年底前完成NDC3.0繳交，目前已有19國提交；且無其他國家公開宣布退出或放棄。

報告中提到，川普提出對等關稅政策，使主要經濟體面臨供應鏈與能源政策的壓力，對淨零的影響包含因供應鏈受阻，綠能設備成本上升；全球綠能投資信心與減碳企圖受挫；化石能源將開始有競爭優勢等。然而目前世界各國尚未對此做出明確政策轉彎或新決定。

另外，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）目前如期在2026年上路，但購買CBAM憑證時間由2026年改為2027年2月起（作法類似台灣的碳費，今年實施、明年正式收費）；且CBAM也豁免小型進口商（年進口量低於50公噸二氧化碳當量）。

環境部表示，將推動建立重點高碳產業（科技產業、鋼鐵、水泥、石化等）減碳升級藍圖，導入碳捕捉、電氣化與替代燃料；與國科會合作發展製程節能、低碳設備與導入數位轉型的示範基地與產業聚落。

此外，環境部也會結合經濟部、金管會、國科會，設置「綠色成長先行者聯盟」、「綠色產業轉型聯合平台」，促進資源整合與公私協力對話；與金管會合作推動綠色金融、綠色信貸與債券制度等。（編輯：陳清芳）1140417