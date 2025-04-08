2025年3月全球氣溫歷史高點徘徊 歐洲創新高

（中央社巴黎8日綜合外電報導）歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，全球今年3月氣溫在歷史高點徘徊，延續超乎科學家預期的異常高溫情況；歐洲則是歷經有紀錄以來最熱的3月。

法新社報導，歐洲是暖化最快的大陸，「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，對歐洲來說，今年3月是歷來最熱的3月，且各地降雨極端情況增加。

科學家警告，全球就算只暖化一點點，都會使得熱浪、暴雨和乾旱等極端天氣事件更加頻繁、更加嚴重。

「哥白尼氣候變化服務」說，歐洲3月氣溫比2014年3月最熱紀錄高出攝氏0.26度。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的「哥白尼氣候變化服務」副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說，這也是整個歐洲大陸「降雨極端情況形成鮮明對比的1個月」。

勃吉斯說，歐洲部分地區歷經約半個世紀以來「最乾燥的3月，其他地區則是最潮溼的3月」。

至於其他地方的3月情況，科學家說，氣候變遷加劇中亞地區的極端熱浪，並引發極端降雨等情況，導致阿根廷豪雨成災，奪走16條人命。

與此同時，根據「哥白尼氣候變化服務」資料，全球今年3月是有紀錄以來第2熱的3月；自2023年7月以來，全球氣溫幾乎連續創紀錄或接近破紀錄，幾乎每個月都比工業革命前高出至少攝氏1.5度。

全球3月氣溫比工業革命前水準高出攝氏1.6度，異常現象持續存在，科學家仍在試圖充分解釋這種情況。

倫敦帝國學院（Imperial College of London）葛拉漢氣候變遷和環境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Environment）氣候科學家奧托（Friederike Otto）說：「我們的氣溫仍比工業革命前高出攝氏1.6度，確實不尋常。」

她告訴法新社：「我們正深陷人類造成的氣候變遷情況。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140408