芬蘭關閉最後1座燃煤發電廠 宣告煤炭時代結束

（中央社赫爾辛基1日綜合外電報導）芬蘭能源公司Helen今天表示，已關閉該國最後一座運行中的燃煤發電廠，為芬蘭迎來「煤炭時代的終結」。

法新社報導，位於芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）的薩爾米薩裡（Salmisaari）發電廠，除了為當地提供熱能和電力，同時排放導致致命氣候變遷的二氧化碳。

Helen在聲明中表示，關閉這座發電廠後，公司的年度二氧化碳排放量與去年水準相比，預計減少50%，而赫爾辛基的總排放量也將下降30%。

這間公司形容這是「煤炭時代的終結」，也是邁向更潔淨、更自給自足能源生產的一步。此外，這間發電廠的關閉也將使芬蘭的總碳排量比去年下降近2%。

Helen執行長西卡（Olli Sirkka）表示：「放棄煤炭是Helen邁向潔淨、自給自足且成本不高昂能源生產重要一步。」

2022年，Helen仍有64%的區域供熱來自燃煤，這些煤炭由船舶運輸至赫爾辛基。

如今，隨著發電廠的煙囪不再冒煙，Helen表示，該公司今年的碳排量將僅為1990年總排放量的20%。不過這間公司將保留煤炭儲備，以備必要時使用。

與此同時，芬蘭仍有部分公司使用小量煤炭發電。

芬蘭已決定自2029年5月1日起，禁止燃煤發電。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140402