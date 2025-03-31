澳洲合作意願降低 日本氫能供應鏈計畫面臨不確定性

（中央社東京31日綜合外電報導）日本盼成為利用氫能來實現淨零碳排目標的領導者，而投入重量級的「氫能供應鏈」計畫。但原本合作對象澳洲因對這項能源來源目前脫碳效益有疑慮，使得日本的計畫面臨不確定性。

法新社報導，斥資10多億美元的日本「氫能供應鏈」（Hydrogen Energy Supply Chain，HESC）計畫原本打算採購澳洲液態氫運往日本，但澳洲方面反應冷淡。因此這項計畫若要在2030年的最後期限內完成示範階段，將得在日本取得氫氣。

氫能理論上聽起來很有前景，因為相較於燃燒化石燃料會排放溫室氣體導致全球暖化，燃燒氫只會產生水蒸氣。但氫能要取代化石燃料還有難度，全球幾項知名相關計畫都仍在努力克服成本高昂及工程挑戰等問題。

HESC被宣傳為展示日本氫能企圖心的旗艦實驗，計畫包含世界首艘液態氫運輸船及在日本神戶附近有座龐大儲存園區，最終目標是讓日本每年二氧化碳排放量減少約180萬噸。

根據國際能源總署（IEA）的資料，日本能源產業2022年燃燒燃料產生的二氧化碳排放量為9億7400萬噸。

HESC目前的「商業示範」階段截止期限為2030年，日本政府已承諾在這個階段投資2200億日圓（約新台幣489億元）。

氫能的氣候可信度，也就是其脫碳程度，還取決於使用的氫是如何生產。其中「綠氫」是完全使用再生能源，「藍氫」是使用化石燃料後再進行碳捕捉，「棕氫」則是用化石燃料但無任何碳捕捉。

HECS原本希望利用澳洲維多利亞州（Victoria）豐富的褐煤礦產在當地生產「藍氫」，但如今為讓示範階段在期限內完成，將在日本取得氫氣。日方歸咎於澳洲官員因對計畫的環境效益有疑慮而遲疑不決。

HECS的參與企業之一川崎重工的1名發言人表示，之所以將氫氣生產移回日本，「主要是因為澳洲方面的程序延遲」。

法新社多次向維多利亞州政府尋求置評，都未獲回應。澳洲官員則告訴過當地媒體，這項改變是日方的「商業決定」。

儘管如此，這名婉拒身分曝光的川崎重工發言人說，他們對於HECS的進展仍「非常樂觀」，打造這條新供應鏈的目標「並未改變」。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1140331