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全球首個商業碳封存服務 挪威「北極光」將擴大規模

2025/03/31 17:09:17

（中央社奧斯陸30日綜合外電報導）全球首個二氧化碳運輸和儲存商業服務供應商「北極光」（Northern Lights）宣布，位於挪威沿海的「北極光計畫」即將擴大規模，目標是將碳儲存能力提升至原本的3倍以上，每年將可封存逾500萬公噸。

法新社報導，由挪威國家石油公司（Equinor）、英荷殼牌集團（Shell）和法國道達爾能源集團（TotalEnergies）等能源巨頭組成的「北極光合資公司」（Northern Lights Joint Venture）計劃將自歐洲工廠煙囪捕獲的二氧化碳排放注入海底的地下儲集層。

這項計畫的目標是避免碳排進入大氣，進而減緩氣候變遷。這是全球最先進的碳封存計畫之一，預計從今年夏天開始運作。

在計畫初期，預計每年可運輸並封存150萬公噸二氧化碳。若市場有足夠需求，封存量可增加到每年500萬公噸。

上述3大能源巨頭27日宣布，將投資75億挪威克朗（約新台幣237億元），以實現500萬噸的儲存目標。這筆資金還包括歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提供的1億3100萬歐元（約新台幣47億元）補助。

北極光公司總經理海因（Tim Heijn）發布聲明表示：「擴大二氧化碳運輸與封存服務的決定，是邁向歐洲商業化碳捕集與封存（Carbon Capture and Sequestration，CCS）市場的重要一步。」

根據該公司，擴建計畫預計於2028下半年完工，屆時將擁有500公噸的封存能力。

此外，北極光也宣布與瑞典公用事業Stockholm Exergi簽訂新合約，負責運輸並封存其斯德哥爾摩（Stockholm）生質能發電廠捕獲的多達90萬噸二氧化碳。

在實際運作上，捕捉到的二氧化碳將被液化後經船舶運送至大型儲槽，再透過長110公里的管線注入海床下2.6公里處，進行永久封存。

碳捕集與封存技術既複雜又昂貴，但聯合國政府間氣候變遷問題小組（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）和國際能源總署（International Energy Agency，IEA）一直提倡使用這項技術，尤其是用以減少水泥和鋼鐵等難以脫碳產業的二氧化碳足跡。

根據IEA的資料，目前全球的碳捕集能力僅有5050萬噸，相當於全球年度碳排量的0.1%。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1140331

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