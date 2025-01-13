能源轉型趨勢若延續 歐洲2025風力發電量有望超越燃煤

（中央社科羅拉多州利特敦13日綜合外電報導）如果近期風力發電量的增長趨勢持續，且燃煤發電量繼續下降，歐洲的風力發電量2025年有望首次超越燃煤發電廠。

路透社報導，根據能源智庫Ember數據，歐洲風力發電廠去年的發電量為616 TWh（6160億度電），僅比燃煤發電廠的641 TWh少4%。

與2023年相比，歐洲的燃煤發電量去年減少7%，而風力發電量成長3%。若這一趨勢延續至今年，歐洲今年的風力發電量將有望超越燃煤發電量6%左右。

如果風力發電廠的全年發電量超越燃煤發電廠，這將是單一再生能源發電首次在任何主要地區超過煤炭發電，並將成為能源轉型的關鍵里程碑。

根據Ember的資料，去年風力與燃煤發電量之間的差距為25 TWh，大約相當於歐洲風力發電廠每月發電量的一半。因此，可在今年藉由增加區域風力發電量或提升風力發電機風速，或是將兩者做部分結合，就可輕鬆彌補這項差距。

根據產業團體歐洲風能協會（WindEurope），去年歐洲的電力公司增加了15百萬瓩（GW）風力發電裝置容量，使當地的風力發電總裝置容量來到287 GW。

如果裝置容量的6%增長能帶來相應的發電量，歐洲的風力發電量今年有望創下歷史新高，達到約652 TWh。

即使今年燃煤發電量與去年持平，風力發電量若能達到預估的652 TWh，便足以超過燃煤發電量。然而，如果燃煤發電量像去年一樣下降7%，風力發電量可能會超出燃煤發電量近10%，標誌著歐洲能源轉型的轉折點。

然而，歐洲電力產業今年面臨幾項風險，這些風險可能會導致燃煤發電量仍然高於風力發電量。

其中，天然氣供應是主要干擾因素。俄羅斯向某些歐洲市場的管線供應量持續減少後，俄羅斯今年對歐洲的天然氣供應預計將再次萎縮。

天然氣是歐洲的主要能源來源，因此供應量減少可能會迫使歐洲公用事業增加煤炭使用量，以彌補天然氣系統發電量的減少。

此外，歐洲風力發電廠長時間的低風速也是一項風險。即使整體發電量增加，去年歐洲有5個月份的風力發電量低於2023年同期。

另一風險則是歐洲的工業活躍程度。自2022年以來，由於能源成本高於正常水準，以及消費需求疲軟，歐洲的工業活動一直處於低迷狀態。

然而，如果歐洲的工業活動同步反彈，將引發整體能源需求上升，導致所有來源的發電量增加。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140113