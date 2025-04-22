Google採購亞太離岸風電首例 與CIP渢妙一期簽CPPA

（中央社記者曾智怡、吳家豪台北22日電）哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第5號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙一期風場與Google今天共同公布，雙方已於3月簽署企業購電協議（CPPA），創下Google在台灣及亞太採購離岸風電首例，屆時將為Google在台資料中心等提供電力。

CIP亞太區負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen透過新聞稿表示，此次協議是繼2024年12月雙方簽署荷蘭Zeevonk離岸風場250MW購電合約後，Google與CIP在離岸風電採購上的第2次合作，此次在台灣的合作也強化渢妙一期風場綠電企業客戶陣容。

渢妙一期風場已於今年3月19日宣布融資到位、正式進入建設期，各項製造與施工作業積極進行中。

Google亞太區潔淨能源與電力主管Giorgio Fortunato表示，Google與CIP就渢妙一期離岸風場達成的購電協議，是Google在亞太地區首宗離岸風電採購案，也是一個重要里程碑。離岸風電將與Google持續擴展的能源組合相輔相成，並為Google在台灣的資料中心、雲端區域和辦公室提供電力。

Google亞太區能源基礎設施資深協理蕭義俊在官方部落格發文指出，透過這項協議，讓Google能夠從CIP的渢妙一期風場取得具成本效益的無碳能源，滿足日益增長的電力需求。

蕭義俊強調，離岸風電是Google實現潔淨能源目標的關鍵資源，在日照不足時仍然能產生大量的電力，和台灣豐富的太陽能產生重要的互補作用。Google簽訂的購電承諾，也為推動台灣的離岸風電產業發展扮演關鍵角色，讓渢妙一期風場成為台灣第三階段區塊開發中首座融資到位的案場。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，將設置33座風力機組、共計約500MW容量，以如期供電為最重要任務。（編輯：潘羿菁）1140422