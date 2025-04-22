製菸碳排相當1700萬輛汽車 國健署籲拒菸挺地球

（中央社記者陳婕翎台北22日電）菸草不僅傷害人體，更會危害地球環境，全球每年菸草生產向環境中排放8000萬噸二氧化碳，約為駕駛1700萬輛汽車的碳排量，國健署今天呼籲，珍惜地球資源，拒菸提升地球力。

今天是世界地球日，此次主題是「提升地球力」，衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿呼籲民眾發揮環保行動力，向菸品說不。每個人微小的改變與選擇，包括拒菸、減碳、節能等，都能累積力量，共同影響地球的永續未來。

菸品從健康毒害到造成氣候變遷，直接或間接破壞力不容小覷，每年造成全球超過800萬人死亡，世界衛生組織（WHO）指出，全球每年菸草生產約耗費220億噸水資源；向環境排放8000萬噸二氧化碳，約為駕駛1700萬輛汽油動力汽車產生碳排量；種植菸草砍伐樹木占全球森林砍伐面積5%。

國健署長吳昭軍表示，任何形式的菸品都有害，立即遠離菸害才能迎向健康。對於吸菸的民眾，將持續透過推動營造無菸環境、二代戒菸服務、菸盒健康警示圖文、禁止菸品廣告促銷贊助及徵收菸品稅捐等措施，並持續宣導菸品危害，協助民眾遠離菸害。

民國113年吸菸行為調查顯示，18歲以上成年人吸菸率由97年21.9%降至113年12.8%，降幅超過4成。吳昭軍說，國健署提供多元戒菸服務，全台超過2700家醫院、診所、衛生所及藥局提供專業戒菸服務，民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線，或利用LINE通訊軟體進行戒菸相關諮詢。

吳昭軍指出，地球健康與人群健康密不可分，禁菸意識及環保意識早已是全國民眾的共識，拒絕菸草不僅避免人體危害，透過降低菸草消費，更可達到保護地球珍稀資源、減少碳排放，呼籲全民一同拒菸，遠離菸害，邁向淨零碳排，一起成為地球好公民。（編輯：張雅淨）1140422