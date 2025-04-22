鴻海虎躍總部綠能發電增18倍 布局資源生態循環

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海積極布局綠能發電，集團今天表示，新北市土城虎躍集團總部太陽能模組發電量增加18倍，可提供廠內所有照明用電，每年減碳約419公噸，虎躍廠也規劃資源生態循環，廠內廢棄物處理有機利用，成為鴻海集團綠色永續的示範場域。

鴻海今天下午透過新聞稿指出，土城虎躍總部已有30年歷史，是集團日常營運及客戶新品導入（New Product Introduction，NPI）重要據點，頂樓太陽能系統2023年10月完成升級改造，裝置容量由63.6峰瓩（KWP）擴充至716.9峰瓩，首年發電量約84.9萬度，增加18倍，可提供廠內所有照明用電，每年減碳約419噸。

鴻海指出，虎躍總部搭配的太陽能監控系統，可即時取得太陽能模組及逆變器運作、發電量、天氣、日照度等大數據資訊，並呈現環境貢獻度，如減碳量等環保數據。

鴻海說明，虎躍廠屋頂的綠能改造，採用棚架式太陽能系統，太陽能模組挑高設計，最低點仍有2.3公尺，保留可讓員工休息行走的步道；再由集團總務團隊種植可食地景，打造空中友善農園，透過屋頂太陽能板及植被全覆蓋，降低大樓吸熱溫度及空調耗電。

在廠內廢棄物處理與轉化，鴻海指出，空中農園導入NbS（Nature-based Solutions）系統模組，引進紅蚯蚓消化廠區內的枯枝落葉和生廚餘，並將產生的蚓糞土回用於農園，形成有機肥的天然閉循環生態系，廠內每個月產生317公斤的咖啡渣，也可轉廢為寶，提供給土城區小農堆肥使用。

鴻海環保長洪榮聰表示，循環經濟是集團環境面向的2大核心策略之一，鴻海不只「閉環自給」，也擴至廠外進行「外循環」，強化與廠區所在地組織連結。

鴻海中央總務資深處長梁立信說明，虎躍總部作為鴻海集團綠色永續的示範場域，除了採用電動巴士在上下班與白天的環廠接駁外，並設置充電樁等配套措施，另外藉由降低一次性塑膠使用在源頭減廢、廚餘回收、使用在地當季食材等，打造綠色餐飲，讓虎躍員工餐廳2024年獲得環保餐廳認證。（編輯：林家嫻）1140422