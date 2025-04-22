台積電加速綠色轉型 2035年拚SBTi淨零標準減碳目標

（中央社記者張建中新竹22日電）台積電今天表示，為加速半導體供應鏈綠色轉型，2025年起攜手關鍵排放源供應商簽署供應商溫室氣體減排協議，迄今已逾50家海內外供應商完成簽署，目標於2030年針對供應台積電產品，達成在台生產RE85、海外生產RE100，並於2035年達成符合SBTi淨零標準的減碳目標。

台積電發布新聞稿，董事長暨總裁暨ESG指導委員會主席魏哲家表示，在全球致力於實踐環境承諾和推動低碳轉型的過程，企業的投入是驅動改變的關鍵動能之一。

魏哲家說，台積電攜手供應鏈與各界利害關係人，不斷深化各項綠色行動並發展創新的節能減碳技術，以實現2050年淨零排放目標。台積電勇於承諾積極目標且付諸行動，為實現一個永續的未來全力以赴。

台積電表示，為永續經營，台積電積極實踐淨零排放藍圖，於2025年碳排達峰且逐步下降，2030年回到2020年排放水準，並達成全公司生產營運據點使用再生能源比例60%（RE60），2040年達成RE100，目標於2050年達成淨零排放。

台積電並進一步以2025年為基準年，於2035年以前達成符合SBTi企業淨零標準的範疇一至範疇三的絕對減排目標。

針對製程直接排放（範疇一），台積電表示，將落實溫室氣體減量標竿作為，持續汰換與新設現址式溫室氣體處理設備、使用碳中和天然氣，並已於4月取得第53個美國綠建築LEED黃金級及以上認證，認證面積居全球半導體產業之冠。自2022年起，台積電海外營運基地已全數達成範疇一及範疇二淨零排放。

為削減能源間接排放（範疇二），台積電於2023年宣布加速RE100進程，將達成「全球營運100%使用再生能源」目標的時間自原訂的2050年提前至2040年，同時擴大再生能源使用並多元化供應來源。

台積電表示，全公司再生能源使用占比已於2024年超過14%，並維持全球辦公室及海外營運廠區100%使用再生能源，穩健邁向2030年RE60的中期目標。

針對價值鏈上下游排放（範疇三），台積電2023年首創再生能源聯合採購的創新模式，簽訂為期20年的200億度再生能源聯合採購長期合約，為供應商與子公司爭取穩定的聯合採購價格，降低採用門檻。

台積電2024年進一步啟動供應鏈減碳補助計畫，透過挹注資金支持在地第一階原物料供應商更新、汰換或新設相關設備和機台，提升價值鏈減排效益，預計削減45萬公噸碳排放，相當於4萬5000公頃的森林的年固碳量。

台積電指出，為進一步加速半導體供應鏈綠色轉型，2025年起攜手關鍵排放源供應商簽署供應商溫室氣體減排協議，迄今已逾50家海內外供應商完成簽署，占台積電供應鏈碳排近90%，目標於2030年針對供應台積電產品，達成在台生產RE85、海外生產RE100，並於2035年達成符合SBTi淨零標準的減碳目標。

台積電表示，公司提供具備高效能與能源效率優勢的半導體製程技術，實現更具能源效率的資訊與通信科技及智慧應用。根據工研院推估，台積電2030年每用1度電生產高效能運算相關的半導體產品，可為全球減省6.8度電，展現台積公司產品的影響力與環境價值。（編輯：楊蘭軒）1140422