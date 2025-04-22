光寶科與日本新創深化合作 投資低碳PCB設備與應用

（中央社記者曾仁凱台北22日電）光寶科今天宣布與日本新創公司Elephantech深化合作，雙方簽署合作備忘錄（MOU），擬進一步推動低碳印刷電路板（PCB）技術的設備投資與應用，導入現有合作工廠、升級產線。

光寶科是台灣第1家電子上市公司，今年成立50週年。光寶科2023年成立新創辦公室LITEON+，希望為新創團隊提供資源、技術及導入國際市場的機會，也為老店引進更多新創意。

光寶科今天宣布，與日本Elephantech簽署MOU，擴大合作深度，延續2023年雙方合作，以推進低碳軟性印刷電路板技術應用於商用開發為目標，此次合作將更進一步推動低碳印刷電路板技術的設備投資與應用，導入現有合作工廠、升級產線。

光寶科新創辦公室LITEON+負責人陳宏明今天表示，光寶科與Elephantech的合作，從初期的產品應用轉向設備投資，未來可以更深入地將綠色製造融入產品開發中。

光寶科指出，Elephantech為LITEON+首批深度合作夥伴，致力打造低碳印刷電路板技術的創新應用，雙方僅用半年時間，即驗證低碳印刷電路板技術應用於RPCA多層板的可行性。

光寶科此次計劃投資Elephantech的低碳印刷電路板製造設備，並導入現有合作工廠，全面升級生產線。此次合作將有助於減少消費性電子產品生產的碳足跡，降低水資源與銅材的耗用，減少環境負荷，並提升供應鏈綠色競爭力。（編輯：張良知）1140422