川普簽署行政命令 美國將二度退出巴黎氣候協定

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署一項行政命令，美國將二度退出巴黎氣候協定，在全球災難性天氣事件加劇的情況下，公然拒絕全球因應全球暖化所做的努力。

川普隨後向聯合國發出正式信函，通知這個全球性組織美國有意退出具里程碑意義的2015年巴黎氣候協定 ；這項協定目的在於尋求減少助長氣候變遷的溫室氣體排放。

他也矢言將遏制風力發電廠；風力發電是他經常抨擊的目標之一。

在川普就職後不久，白宮便發表聲明宣布退出巴黎協定，但未明確說明具體時程。根據協定規定，正式退出需要向聯合國提交通知後約一年才能完成。

自川普去年11月5日贏得總統大選以來，外界便普遍預料他會發表這番聲明。今天的聲明引發巴黎協定其他簽署國和環保團體批評。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）指出：「接納（全球清潔能源蓬勃發展）將意味著龐大利潤、數以百萬計製造業工作機會和清潔的空氣。予以忽視只會讓這些巨額財富全都流向競爭對手經濟體，而乾旱、野火和超級風暴等氣候災害則會不斷惡化，摧毀財產和企業，衝擊全國糧食生產，並推高整體物價通膨。」

美國氣候聯盟（U.S. Climate Alliance）共同主席紐約州州長侯可（Kathy Hochul）和新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）則表示：「依據美國憲法，我國各州和領地依然擁有廣泛權力來保護我們的進展，並推進我們所需的氣候解決方案。這不會因為聯邦政府更迭而有所改變。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140121