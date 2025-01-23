賴總統：大企業領頭低碳轉型 建構綠色供應鏈

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北23日電）總統賴清德今天主持「國家氣候變遷對策委員會第3次委員會」，他提出包括優化電網基礎建設，支持更多中小企業參與綠色供應鏈；繼續推動大企業領頭低碳轉型，建構綠色供應鏈；讓農民也能夠從淨零轉型中獲利；加速資源循環技術發展等8點裁示。

總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會轉述賴總統8點裁示指出，今天提出的2032年及2035年減碳目標，後續將強化社會溝通機制，廣徵各界意見，報請行政院核定後，接軌國際提出台灣國家自訂貢獻NDC 3.0，請行政部門參考委員意見，完善計畫內容，通力合作展現堅實執行力，務必如質如期達成設定目標。

賴總統指示，為確實推進減碳進程，行政部門提供完整行動方案以供檢視。行政部門強化績效管考機制，訂定重要里程碑，每半年將執行成果提報委員會，透明誠信以利滾動檢討政策成效，逐步達成減碳目標。

賴總統說明，能源是減碳核心，繼續加速各項再生能源發展，進行綠電發展程序改革，透明簡化，擴大中央地方協力合作；繼續優化電網基礎建設，推動儲能技術的普及，確保能源供應穩定與高效，在各產業、國營事業導入綠色製程和低碳工藝，支持更多中小企業參與綠色供應鏈。

賴總統提到，製造部門要繼續推動大企業領頭低碳轉型，以大帶小，依產業特性最大化導入成熟技術，布局研發前瞻技術，減少碳費支出，建構綠色供應鏈。繼續提升能源技術服務（ESCO）量能，協助產業落實節能，落實產業數位及淨零的雙軸轉型。

賴總統解釋，住商節能減碳對全民生活品質提升，具有直接影響，應該在既有綠建築政策基礎，加速推動建築物能效標準，透過淨零或近零建築帶動智慧建材、節能設備產業發展。

賴總統認為，運輸部門低碳轉型，已成為全球趨勢，繼續加速運具電動化及無碳化進度，加大建立基礎設施充電樁，以及發展永續航空燃料；海運也應該要考量進去。

賴總統談及，農業是台灣百工百業起家厝，也是維護台灣經濟安全重要根本。需要更多技術創新，打造低碳永續農業，提升農業生態韌性。轉型過程要特別注重公私協力與公正轉型，讓農民也能從淨零轉型獲利。

賴總統強調，循環經濟巨大的潛力不容忽視，加速資源循環技術發展，加大社會認知，以及公眾參與淨零永續綠生活。

會議最後，賴總統提3點結論，包括請3位副召集人持續進行每個月分組討論，提出中長程政策方向建議；請行政團隊加強社會溝通進一步凝聚共識；請行政團隊務實檢視各項工作可能出現的困難，尋求解決之道，滾動修正精進策略，「落實、落實、再落實」。（編輯：張若瑤）1140123