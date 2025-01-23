淨零預算遭刪10% 經部估減少輔導5000家企業減碳

（中央社記者曾智怡台北23日電）114年度總預算遭在野黨刪除與凍結，經濟部次長連錦漳今天表示，今年經濟部淨零相關預算編列近新台幣150億元，遭刪除10%，其中，輔導企業減碳家數將減少5000家，也衝擊節能家電補助工作，呼籲立法院預算審查回到理性面。

至於台電千億預算遭刪，是否會影響國內電價。連錦漳說，電價調整由電價費率審議會決定。

國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議今天登場，由6大部會總動員接續報告，外界關切企業部門配合低，立法院又大幅刪減預算，可能影響各項減碳工作。

環境部長彭啓明在會後記者會表示，國內高碳排業者共500廠、281家公司，9成業者願意配合，讓碳費能夠下降，會持續溝通。連錦漳也說，經濟部一定會和環境部合作，儘管預算被砍，仍會攜手協助高碳排業者提出自主減量計畫。

連錦漳指出，今年經濟部淨零相關預算編列近150億元、被刪10%，等於將減少輔導5000家企業減碳；凍結部分是節能家電凍結20%，「這樣請大家來申請就卡卡的，總不能案件進來說抱歉現在沒錢」，將影響4500戶申請，呼籲預算審查回到理性面，否則恐衝擊產業競爭力。

另一方面，美國新任總統川普上任宣布結束綠色新政並退出巴黎協定，媒體詢問是否影響台灣淨零步調。

彭啓明回應，美國曾在2016年退出巴黎協定、2021年又加入，但至今美國整體減碳持續且速度相當明確，美國也提出2035年NDC 3.0目標；台灣當然關切美國政策可能調整，行政團隊密切注意，這也是為何NDC目標「從加減1變成加減2」。

國發會副主委高仙桂表示，勢必有一定影響，持續密切關注，但她也強調，本次總體減量計畫很重要一部分是驅動綠色成長，意即不只是減碳，而是可降低電力排碳係數，強化台灣產業綠色競爭力，並提供民眾更低碳、美好生活環境；此外，進口能源依存度更能下降到90%，提升經濟安全。

她指出，政府投入驅動民間投資達5兆元，其中光是風電、光電便可達3.8兆元，另運具電動化、地熱開發、儲能也都能創造龐大民間投資商機。以台灣半導體、AI與新創優勢，相信都能提供淨零解決方案，並成為對外輸出重要優勢，「與其說達到減碳目的，不如是驅動台灣綠色成長新契機」。（編輯：張均懋）1140123