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集保股務電子通知申請自願減量 學者：可拿碳權

2025/01/25 09:28:23

（中央社記者潘智義台北25日電）台灣集中保管結算所2023年起推動股務發放電子通知服務，由於電子化作業所帶來的減碳效應，集保已向環境部申請「自願減量專案」，屬於碳權的一種。

國立台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明表示，集保以「股務發放電子通知服務」向環境部申請自願減量專案，屬於申請碳權的一種，可以拿到碳權；而集保對於電子通知書公開的論述，其實已有「碳權方法學」的概念。

集保統計，推動股務發放電子通知服務，自2023年6月30日正式上線，4個半月內已有近940家公司簽約、超過28萬名投資人同意採用，發送通知55萬人次，大幅減少紙本通知的碳排放，以及相關交通運輸寄送成本。集保當時即已評估，有意將股務發放電子通知減碳列入碳權。

根據集保統計，截至2024年12月12日，股務發放電子通知服務平台用戶已逾87萬人、1229家發行公司及全體發行ETF的17家投信公司加入，上線以來發送通知高達696萬人次，1年來成長逾10倍。

集保於2023年指出，針對電子化作業所帶來的減碳效應，已在評估申請自願減量專案的可行性，並與安永會計師事務所研議，希望找到適合的碳權方法學做為此類碳權的計算依據；集保2024年正式向環境部提出申請自願減量專案，希望能夠對國家推動循環經濟，產生正面影響力。

另外，台灣集中保管結算所2024年11月與台灣原住民族歷屆鄉鎮市區長總會，共同簽署合作意向書（MOU），成為首家與原鄉總會攜手推動原鄉土地保育造林、推廣原住民族文化傳承的企業。

集保表示，企業購買原鄉碳匯ESG（環境保護、社會責任、公司治理）公益平台的「自然碳匯」，更是達到碳中和、具體保護台灣山林，達到減碳目的最好的選項之一。（編輯：張良知、林家嫻）1140125

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