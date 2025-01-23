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總統提減碳新目標 氣候變遷委員籲加強社會溝通

2025/01/23 21:50:00

總統賴清德23日下午召開國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議，會後記者會晚間在總統府舉行，總統府發言人郭雅慧（右）轉述賴總統會中談話。中央社記者吳家昇攝　114年1月23日

總統賴清德23日下午召開國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議，會後記者會晚間在總統府舉行，總統府發言人郭雅慧（右）轉述賴總統會中談話。中央社記者吳家昇攝　114年1月23日

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北23日電）總統賴清德今天主持氣候變遷對策委員會第3次委員會議，提出減碳新目標；多位與會委員表達高度肯定，並強調政府應加強社會溝通，強化民眾對政府政策韌性的信心，並讓社會理解淨零轉型與人民生活的息息相關。

賴總統今天在氣候變遷對策委員會第3次委員會議拋出減碳新目標，希望相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2個百分點，以及2035年減量38%加減2個百分點；此外，六大部會也依序提出減碳行動，展現公部門以身作則的減碳決心。

據轉述，會中多位委員表達高度肯定，認為各部會提出減碳目標與行動，為整個國家打造架構與策略相當完整的淨零路徑，同時強調政府應加強社會溝通，一來強化民眾對政府政策韌性的信心，二來也讓社會理解淨零轉型與人民生活的息息相關。

地球公民基金會董事長李根政表示，前總統蔡英文與總統賴清德任內是台灣最積極減碳時刻，做到資訊公開、獲得社會廣泛支持，相當重要，「因為如果無法做到這件事情，整天質疑政府到底做的是真的還是假的？會對台灣未來往下推進，造成重重阻礙」。

台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍指出，政府提出旗艦計畫，看得出政府已經找出能源政策的平衡槓桿點，應擴大政策溝通影響力，「否則我們做得這麼好，提出NDC（國家自定貢獻）3.0，社會大眾可能並不清楚跟我們日常和生活願景有什麼連結」。

國立成功大學醫學院工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授蘇慧貞強調，進行社會溝通，是為了讓民眾對政府所提政策的韌性有一定信心。

國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸認為，現行委員會所提報告，已經對整個國家的淨零路徑有相當完整架構與策略，但更重要是如何定期查核、進度追蹤；若有窒礙難行，是否有其他補強措施，現行國家整體減碳方向，業界相當肯定，認為政府推動的二次能源轉型，其中包含新興綠色多元採購方案有相當彈性，業界十分支持。（編輯：林克倫、張若瑤）1140123

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