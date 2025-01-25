拚2050年淨零目標 外銀主打綠色金融助企業減碳

（中央社記者羅元駿台北25日電）為達成2050淨零目標並落實永續發展（ESG），台灣各金融機構紛紛因應全球趨勢從自身做起，並透過投融資協助企業減碳，外商銀行也持續推廣綠色金融商品。

滙豐（台灣）銀行指出，考量到各個客戶的產業特徵及全球趨勢，除了推動傳統產業淨零轉型外，也支持再生能源產業發展，包括風能和太陽能等。

滙豐銀指出，自2020年以來，支持台灣離岸風電產業的發展，共為5個離岸風電項目逾300萬千瓦的裝機容量提供融資。

滙豐集團內部將淨零排放融入營運方式，透過自身營運、員工通勤或出差以及供應鏈去碳化，實現企業自身的淨零排放目標。

根據滙豐集團目前的淨零路徑指出，自身業務及供應鏈規劃於2030年實現淨零碳排、2050年實現投融資的淨零碳排。

滙豐集團目前針對汽車、化工、建築和建築材料、金屬和採礦、石油和天然氣、以及電力和公用事業等6大產業，提出高氣候轉型風險監控指標，以追蹤企業金融授信的暴險部位。

不過，與台灣金融業有對外揭露，並規劃投融資碳排放量不同。滙豐銀行主管表示，因資料相關限制，目前僅在集團層級計算投融資排放量及訂定目標，滙豐（台灣）尚未評估及揭露在地的投融資排放量。

渣打國際商業銀行已於2024年將「農業」納入高排放及碳密集型產業。

渣打說明，農業易受氣候變化產生風險，例如乾旱、暴雨都可能導致農作物減產，進一步影響供應鏈，造成企業營利波動性與不穩定性。

渣打企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示，在淨零減碳路上一直與客戶前行，像是2024年就與鴻海集團子公司揚信科技完成新台幣22億元、2年期的綠色貸款。

另外，去年與環旭電子簽署完成超過3.2億美元（約新台幣104億元）、2年期的永續績效連結貸款，專注於再生能源使用率與減碳2大目標。

朱佳玲說，渣打銀行持續提供客戶永續績效連結貸款、綠色貸款等金融工具，並且根據客戶需求調整企金產品架構。

渣打強調，透過業務、營運和社區3大構面，實現永續社會和經濟發展，並預計在今年底前達成營運淨零碳排，2050年達成投融資淨零目標。（編輯：潘羿菁）1140125