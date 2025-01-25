台芬拚淨零碳排 芬蘭代表：兼顧供電須規劃能源結構

（中央社記者楊堯茹台北25日電）總統賴清德上任後啟動第2次能源轉型，力拚2050淨零碳排目標，芬蘭則欲在2035年達此目標。芬蘭駐台代表羅瑞受訪時分享芬蘭「棍子與紅蘿蔔」的途徑表示，台灣確實有達標的決心，但要兼顧供電，必須規劃適切且平衡的能源結構。

芬蘭駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）日前接受中央社專訪，分享芬蘭推動能源轉型經驗，坦言過程冗長且不易，以及能源產業通常較為保守；芬蘭政府第一個淨零碳排規劃是在1990年推出，這是一個長期持續且系統性的途徑，也是跨政權的規劃。

被問及台灣「2050淨零碳排」目標，羅瑞認為，最重要的是要有決心，而台灣也確實有決心，台灣對此是「來真的」，他與台灣官方人士對談時，發現台灣有很具體的計畫在走。

為了達到2035淨零碳排目標，芬蘭採取「棍子與紅蘿蔔」（sticks and carrots）的恩威並施政策。

羅瑞舉例，「紅蘿蔔」指的是若個人或企業使用乾淨能源相關科技，將會收到補助款或稅務減免，但若使用碳排較重的商品，就會「吃棍子」被課重稅，比如電車與油車的規費差異。

羅瑞指出，芬蘭的能源結構有不到2%為重污染的泥炭發電，目前正逐步淘汰泥炭發電，芬蘭擁有豐富的泥炭資源，並提供誘因給電廠轉型採用再生能源科技；除了減少碳排，芬蘭也致力植林以增加自然「碳匯」（carbon sink）。

然而，提高綠能使用比例勢必增加電費支出。羅瑞說，人民當然未必買單，但如此一來，用電量就會跟著下降，必須從中取得平衡，這是很困難的決定，還好芬蘭人大多支持，願意多付點錢保障下一代擁有較乾淨的環境。

羅瑞也注意到，近年芬蘭企業的永續報告已比季度財報還要厚，讓消費者能分辨哪些企業較污染環境，而不購買其商品。

芬蘭能源結構中，有40%為核能發電。羅瑞說明，芬蘭沒有廢除核電問題，上次要蓋新核電廠時，還有兩個城鎮在爭取設廠，因為核電廠將帶來商機與工作機會；且政府舉辦市民大會說明核電廠運作、安全性問題以及輻射劑量多寡意義等問題，居民能理解核電廠有層層把關，不會像原子彈一樣爆炸，他們寧可要核電廠，也不要重汙染的燃煤電廠。

「我們有什麼選擇？」羅瑞拋出問題，究竟要設一個核電廠，還是1000座風電機組，並強調應兩者兼顧並組成健康多元的能源結構，核能基本上也是乾淨能源，且發電穩定、成本低，至於核廢，芬蘭設有最終處置設施（final repository system），將核廢料存放在420公尺深的岩石下，但目前不允許他國核廢料存放。

台灣是否能借鏡，羅瑞坦言，台灣地震頻仍，與芬蘭情況不同，且台灣平地面積有限，要蓋新電廠較困難，然而台灣半導體產業用電量大，也面對能源轉型的壓力。

核三廠2號機預計在5月停機，台灣正逐步邁入「非核家園」，供電是否充足是近年熱議話題。

羅瑞表示，核電廠除役必須經由特定程序，才能確保安全，芬蘭很樂意提供協助與支持；至於供電，台灣必須規劃出適切且平衡的能源結構，而非依賴單一種發電方式，應在各種不同發電系統中挑出最好的方式，並將能源用在最合理的位置。

羅瑞建議，儲能設備、以廢轉能的「固體再生燃料」（SRF）技術以及智能電網都是芬蘭能協助的範疇，芬蘭目前也致力發展氫能源；此外，台灣是座海島，海洋能是很好的選擇之一，芬蘭也樂於在這方面支持台灣。

至於合作模式，羅瑞說，台灣與芬蘭都是高科技導向國家，台灣的強項在硬體，芬蘭則在軟體，芬台分工能創造供應鏈價值；他舉例說，聯發科在芬蘭北部設置的研發中心運作良好，芬蘭創新研發能力強大、價格相當有競爭力，芬蘭與台灣雖然地理距離遙遠，但人民卻因價值相近而相處融洽。

羅瑞也提及，在芬蘭致力發展6G、量子科技等新世代科技時，芬蘭企業也能與台灣強項的高科技製造供應鏈密切合作。（編輯：謝佳珍）1140125