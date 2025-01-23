國家減碳新目標 賴總統：2032年減32%、2035年減38%[影]

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統賴清德今天表示，國家減碳新目標草案，分別是相較2005年，台灣2032年減量32%加減2個百分點、以及2035年減量38%加減2個百分點。要以2032年的目標，在國內積極行動；且致力以2035年的目標，接軌國際的減碳進程，為全球氣候治理貢獻心力。

總統下午主持「國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議」致詞表示，再過幾天將迎來農曆春節，首先，祝賀大家新年快樂，新的一年繼續攜手面對挑戰，讓台灣持續邁向永續發展。

他說，2025年甫開始，美國加州洛杉磯就遭逢嚴重野火肆虐，世界氣象組織也宣布，2024年是有記錄以來最熱的一年，全球平均氣溫首度超過工業化前水準攝氏1.5度。這些極端氣候事件，都不斷提醒氣候變遷調適的緊迫性及必要性。

總統表示，氣候公約呼籲各國在今年COP30前提出2035年的「國家自定貢獻」（NDC），也就是NDC3.0，加大加快減碳步伐。而世界各國下一輪NDC的更新，就在今年2月，因此預計從下個月起，就會有更多國家跟進。

總統說，台灣能否在全球減碳浪潮站穩腳步，甚至跟上國際社會的步伐，答案必須是肯定的。環境部在上個月提出第3期溫室氣體階段管制目標，更新並強化台灣2030年的NDC目標，從原先的相較2005年減量24%加減1個百分點，提升到28%加減2個百分點。

總統說，他在上次會議提出，要更新設定2032和2035年更加積極的減碳新目標。因此，行政團隊提出國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2個百分點、以及2035年減量38%加減2個百分點。

總統表示，要以2032年的目標，在國內積極行動，並且致力以2035年的目標，接軌國際的減碳進程，為全球氣候治理貢獻心力。

他說，這些目標都是經過務實的盤點來設定。行政院淨零小組「由上而下」提出6大部門減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量，透過各部會「由下而上」的自主計畫，和行政院「由上而下」的宏觀角度，加總提出新的減碳目標。

總統表示，這是台灣NDC 3.0的Beta版，或許有人會覺得太少、有人會覺得太多，政府是負責任地盤點計畫，務實提出目標。未來政府也會依法，繼續和各界對話溝通、凝聚更大的共識，讓減碳計畫更加完備。

為了達到國家溫室氣體減量的目標，總統說，需要政府、企業、各級學校與民間力量的積極投入。除了各部會「由下而上」繼續深化既有減碳計畫，行政院更要「由上而下」列管推動減碳旗艦計畫，透過科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適、綠領人才、以及社區驅動等6大創新支柱，扮演加速器，驅動食衣住行各方面的生活轉型。

此外，氣候變遷的教育也非常重要，必須從國家層級，才能替整個社會建立，並提供積極淨零與調適的共識基礎。

總統表示，邁向淨零轉型，是與全球的「共同目標」，也是為了下個世代及永續台灣，所要擔負的「共同責任」，一定要結合各行各業及民眾，來「共同行動」。

總統說，希望各級政府都要開始和各界團體、組織，建立合作關係，從學校、社區、社群、傳媒等多元管道，進行廣泛且分眾的科普教育推廣及理念宣傳，提升全民對氣候變遷與淨零轉型的認知與共識，進一步引發行為的改變，落實低碳生活。一定能夠讓台灣，穩健務實地，邁向2050淨零排放的願景。（編輯：林克倫）1140123