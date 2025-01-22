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落實淨零目標 環團：2035年應減碳52%

2025/01/22 12:51:31

（中央社記者吳欣紜台北22日電）國家氣候變遷委員會將提出2032及2035減碳目標，環保團體今天呼籲，政府應提出符合氣候正義、資訊透明等原則的國家自主貢獻（NDC），2035減碳應達52%才能落實淨零目標。

因應淨零轉型趨勢，政府預計在23日國家氣候變遷委員會時，詳細說明2030年、2032年、2035年3個國家減碳新目標，展現減碳決心。

多個環保團體今天發表聯合聲明表示，環境部去年12月公布新的2030年減碳目標從原本24%加減1個百分點為28%加減2個百分點，對於政府願意提高減碳承諾表達肯定，但若要符合2050淨零排放法定目標，台灣需於2030年達到減量40%才算足夠，2032年則應達成減量46%，2035年應達到減量52%。

聲明提到，因應巴黎氣候協定，世界各國今年都將提出預估可達成的2035年減碳目標，也就是國家自主貢獻（NDC 3.0），呼籲政府應跟緊全球同步更新NDC目標，透過行政部門協調、氣候變遷對策委員會召集、以及更廣泛的公民參與，在11月的COP30前向國際與台灣社會提出符合氣候正義、政策一致性、資訊透明等原則的NDC 3.0。

環團也表示，NDC3.0制定應建構以科學為基礎的減碳政策並打造以社會支持為本的再生能源發展模式、一套整合性的產業淨零轉型戰略以及確保資訊公開及保障公民參與。

環團指出，唯有如此才是具備科學證據和社會溝通的溫室氣體減量行動方案，也才有可能獲得社會支持並確實達成減碳成果。

共同聲明發起團體包含地球公民基金會、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心。（編輯：管中維）1140122

氣候變遷 淨零台灣

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