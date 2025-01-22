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中鋼工會籲政府正視低價鋼材銷台 應課徵反傾銷稅

2025/01/22 14:57:06

（中央社記者何秀玲台北22日電）中鋼工會理事長陳春生今天指出，去年大陸鋼市內捲化競爭惡化，造成近1.1億噸鋼鐵出口，低價鋼材大量湧入台灣市場，嚴重衝擊本土鋼鐵業，削弱國內鋼鐵相關產業競爭力，也使許多如高雄岡山地區的扣件業等中小企業面臨經營困難、甚至關廠倒閉。

中鋼工會今天發出新聞稿呼籲，政府應積極調查，對大陸進口鋼鐵產品課徵反傾銷稅，以協助促進國內鋼鐵產綠色轉型，進而穩定台灣經濟成長與產業升級。

中鋼工會表示，減碳已是各國政府重要議題，台灣明年也即將開始徵收碳費，對國內傳產業衝擊不言而喻，政府應思考推動國內產業優先使用綠色鋼材，並訂定相應獎勵措施，鼓勵企業開發低碳和環保製造技術，才能達成政府2050淨零碳排的政策目標。

中鋼工會也建議，政府應對進口鋼材課徵進口碳關稅，以維持貿易競爭的公平性，降低國外低價鋼材對國內市場的衝擊，以阻止紅色供應鏈狙擊台灣產業的風暴。

另外，陳春生說，未來開始課徵碳費後，將導致產業外移，並有勞工失業疑慮，將對國內經濟發展造成衝擊，政府應提早採取因應措施，推動公共建設和基礎建設，並指定使用國內鋼材，擴大綠色鋼材採購。

他認為，這不僅能提升國內基礎設施品質，帶頭促進國內鋼鐵及公共工程產業推動淨零碳排，也減少對傾銷高碳排進口鋼材的依賴，還能創造大量就業與商機，順勢帶動經濟成長。（編輯：楊凱翔）1140122

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