鄭麗君：發展地熱小水力 台灣拚永續創新方案輸出國

（中央社記者張璦台北22日電）行政院副院長鄭麗君今天表示，政府將透過就源減碳及5+1制度創新，形成台灣的2050淨零轉型模式，期待台灣從出口大國，進一步成為永續創新方案的輸出國；地熱、小水力將是台灣發展重點，未來也可建立中介平台培育綠領人才，支持地方各種創新方案實驗。

國科會今天舉行「公民社會的淨零沙盒實驗—以科技力、社會力、網絡力構築淨零社會基盤」成果發表會，鄭麗君、國科會主委吳誠文、農業部長陳駿季、環境部長彭啓明等人出席，會後並聆聽沙盒計畫團隊介紹微水力、大豆負碳生產模式等。

鄭麗君致詞時說，總統賴清德提出來的國家希望工程，揭示綠色成長與2050淨零轉型願景，共提出5大策略，包含智慧共享的綠能戰略、數位及淨零雙軸轉型、形塑淨零永續綠生活、政府會作為淨零轉型最強而有力的後盾、不遺落任何人的公正轉型。

鄭麗君表示，今天展示會中可見「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」支持的35個試點公民團體，展現出來的永續創新力量，包含在地微水力、低碳農業、農廢再利用、永續產銷及自然碳匯等，從社會創新的過程，透過在地多元實踐，共同回應氣候變遷問題，發展出台灣的淨零轉型模式。

同時，鄭麗君表示，政府預計在明天舉行的國家氣候變遷對策委員會中，提出台灣下個階段的國家自定貢獻（NDC）目標，提出包含2030年減碳目標，即較基準年減碳28%加減2個百分點，並進一步提出2032年及2035年的減碳目標，兼具理想與可行性，展現台灣更強的減碳決心；明天委員會後，環境部也將在2月召開相關的公聽會。

鄭麗君說，要驅動整體淨零轉型，減碳行動計畫必須能夠帶動更大規模的產業綠色製造、循環經濟，或食衣住行各方面的生活轉型，及在地社會轉型，因此需要更全方位的制度創新。

她指出，政府提出了5大制度創新，首先是淨零科技的導入；第2，金融創新、綠色金融帶動產業轉型；第3，制定碳有價制度，碳費現已上路，未來環境部將展開總量管制碳交易的子法訂定，盼能早日建立台灣碳交易制度；第4是法規調適；第5，擴大投入綠領人才培訓。

鄭麗君表示，她覺得5大制度創新還不夠，「今天要5加1」，加入「社區驅動與公民參與」，即讓在地的每一個人都成為主體，結合公民豐沛能量，展現公民創新行動。

她說，相信社區驅動、公民參與的實踐方式，能讓各地將氣候變遷由危機化為轉機，帶來在地新希望，綠色的就業機會、產業與生活；透過「就源減碳」，及制度創新加上社區驅動，可形成邁向2050淨零轉型的台灣模式，向世界展現新的氣候治理典範。

鄭麗君在與談環節時進一步提到，除了太陽光電、離岸風電，接下來地熱、小水力也會是台灣發展的重點，以及橋接天然氣，搭配節能、儲能，和氫技術導入製程減碳等，構成能源轉型，並與社區能源韌性、韌性電網密切協力。

鄭麗君指出，台灣過去是製造出口國家，期待下一步能成為創新方案的輸出國，這些創新方案可結合在地，符合永續價值、增進社會公共福祉。綠領人才方面，各界希望發展中介平台用以人才培育，並支持地方各種創新方案實驗，或許國發會可作為對口，政府可導入一定的資源協助。（編輯：楊蘭軒）1140122