美退出巴黎氣候協定 彭啓明：全球減碳浪潮不停止

（中央社記者吳欣紜台北21日電）美國總統川普簽署一項行政命令，美國將二度退出巴黎氣候協定，環境部長彭啓明今天分析，全球減碳浪潮不會停止，台灣是國際重要供應鏈，減碳是責任也是善盡的義務。

川普今天簽署一項行政命令，美國將二度退出巴黎氣候協定，在全球災難性天氣事件加劇的情況下，公然拒絕全球因應全球暖化所做的努力。

對此，彭啓明今天指出，美國8年前也曾退出過一次，但退出要一定程序、大約1至2年才會正式生效，回顧8年前，美國減碳仍有明顯減量，但確實也使得全球減碳速度有稍微停滯，但整體而言，全球減碳浪潮不會停止，台灣非常關注這件事情，也提出2030年減碳新目標、未來還有2035年目標。

彭啓明也說，台灣2030年減碳新目標是28%加減2個百分點，多的1個百分點就是因應未來國際氣候談判新政局的彈性，減少1個百分點則是因應財劃法制度影響政府投入氣候制度的資源。

彭啓明說，台灣身為重要供應鏈，減碳是一種責任，也是國際必須善盡的義務，台灣有很多天然災害，「減碳是救全球、氣候調適是救自己」，台灣會密切積極進行。

彭啓明指出，現在也密切注意川普動向，美國的氣候科技包括矽谷、電動車、還有各種減碳新工具在全球扮演重要角色，氣候科技投入也是台灣很關心的，「我們願意跟美國進行更好的連結」，以台灣出發幫助全世界，積極跟美國各式各樣的合作。

不過，彭啓明也說，未來這幾年美國可能會大幅度開採油頁岩、天然氣及石油等，確實會為未來政治經濟環境、氣候談判帶來影響，環境部也會密切關注注意。（編輯：陳政偉）1140121