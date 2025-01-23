減碳行動旗艦計畫 國發會估至2030年預算投入破1兆

（中央社記者曾智怡台北23日電）淨零工作仰賴資金支持，國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議今天登場，國發會表示，6大部門減碳行動旗艦計畫新增預算新台幣2310億元，估至2030年政府預算投入將突破1兆元，帶動綠色投融資金額超過5兆元。

國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議今天舉行，總統賴清德宣布台灣2032、2035年新減碳目標，同時搭配國發會、經濟部、內政部、交通部、農業部、環境部6大部門，提出共計20項減碳行動旗艦計畫。

國發會副主委高仙桂表示，為落實賴總統「國家希望工程」揭示「綠色成長與2050淨零轉型」5大策略，接軌國際訂定國家自定貢獻（NDC）目標，行政團隊擬訂總體減碳行動計畫，透過推動第二次能源轉型、產業雙軸轉型、生活淨零永續與社會公正轉型，以達成綠色成長與2050淨零轉型國家願景。

高仙桂指出，政府在去年底提出第3階段管制目標，2030年NDC目標為28加減2個百分點，僅次於亞洲鄰近國家日本，具體行動計畫除12項關鍵戰略，並新增6大部門減碳計畫，同時將啟動6大制度創新。

高仙桂表示，電力相關碳排占台灣總碳排57%，可見發電結構去碳化是淨零關鍵，政府將透過3部門自主減碳與8項新增旗艦計畫，達成2030年減碳量較基準年降低8.18百萬公噸，並透過多元綠能開展、以氣換煤，2030年再生能源可達30%、燃氣49%、燃煤20%，使電力排碳係數從2023年0.49降至0.319。

再生能源推動方面，除了太陽光電、離岸風電，也會擴大推動地熱、小水力，並布局前瞻技術，包含擴大混氫混氨發電技術，以及低碳氨進口先行與氨基礎建設。

淨零工作仰賴公私資金支持，高仙桂表示，淨零轉型12項關鍵戰略自2022年推動至今，每年投入金額已達1161億元，當初宣示2030年總預算將到9000億元，加計6大部門減碳旗艦計畫新增預算投入2310億元，預估至2030年政府預算投入突破1兆元。

同時，政府也會擴大整體綠色預算支出，研訂淨零綠色指引原則，預計2030年公共工程綠色支出占比將達20%，綠色採購公私合計達1650億元；另外，國發基金匡列100億綠色成長基金，碳費收入也會納入溫室氣體管理基金，優先用於溫室氣體減量工作。

高仙桂表示，引導民間資金投入至關重要，政府將強化激勵措施，包含兆元投資國家發展方案，建立公私協力平台，引導民間參與綠能等公共建設，並提高國家融資保證成數、推動ESCO績效信用保證、產創條例租稅優惠，盼2030年台灣綠色投融資金額超過5兆元。

預期效益方面，根據國發會簡報，包含提供低碳能源，電力排放係數由2023年0.490降至0.319，空污量較2019年減量4成；提高能源自主，進口能源依存度由2023年96.2%降至90%；創造綠色經濟，政府預算投入突破1兆元，帶動民間投資5兆元，培育綠領人才8萬人。

創造綠色經濟方面，高仙桂補充，民間投資的5兆元當中，光電、風電估有3.8兆，加上運具電動化、節能等措施，應可達成5兆目標。（編輯：潘羿菁）1140123