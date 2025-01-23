內政部：全台老屋156萬戶碳排量大 將推改善策略

（中央社記者游凱翔台北23日電）內政部政次董建宏今天表示，台灣老屋156萬5009戶且碳排比例大，將透過既有建物能效改善策略，納住宅延壽計畫；同時協調科學園區、中央及地方工業區屋頂加設太陽光電，目前共有52萬平方公尺餘裕。

總統賴清德下午主持「國家氣候變遷對策委員會第三次委員會議」，內政部政務次長董建宏進行「住商部門減碳行動」專案報告。

董建宏指出，建築業占台灣溫室氣體碳排量32%，其中蘊含碳排EC（製造/營造）占11%，使用碳排OC（住宅及服務業）占21%，再針對OC進一步分析後發現，住宅部門碳排為11%、商業部門10%，這樣碳排結構，主要以電力為主，占住商部門的85.8%、非電力14.2%。

針對減碳目標，董建宏表示，住商部門原第三期自主行動計畫推估2030年排放量可降至44.797百萬公噸（-22%），但在賴總統指示下，希望藉旗艦計畫擴大達成目標，降至37.331百萬公噸（-35%）。

董建宏進一步指出，依據內政部統計，台灣老屋老宅有156萬5009戶（北部約104萬1002戶、中部約22萬5434戶、南部約24萬6425戶），碳排比例大，希望透過既有建物能效改善策略，推動建物維護並納入住宅延壽計畫。

董建宏說明，減碳旗艦計畫其中包括新建建築、既有建築。新建部分，研修建築節能相關法令規範、修訂設備器具容許耗用能源及節能標章基準；既有建築部分，協助公有既有建物提升能效、推動老屋老宅整建維護及都更危老重建淨零評估，並補助家電及老舊設施汰舊換新。

董建宏也提到，將協調擴大科學園區、中央與地方工業區屋頂加設太陽光電設施。董建宏解釋，經濟部園區管理區轄管工業區屋頂總面積為2612萬平方公尺，已設置1130萬平方公尺，經系統商評估後，尚可設置屋頂面積為52萬平方公尺，其中開發中的台糖4大園區，預計3年內潛在可設置面積為23萬平方公尺。

董建宏強調，鼓勵全國192處易成孤島地區建築物設置太陽光電設施，做災後備援電力系統。內政部已請各部會及地方政府盤點適合設置太陽光電設施場所及意願，並排優先順序，同時請行政院災害防救辦公室及經濟部協助，經由微電網計畫建立孤島社區為綠能韌性的災防系統。（編輯：張若瑤）1140123