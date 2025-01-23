人為掣肘多 美清潔電力佔比目標恐跳票

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國原本期盼電網能由再生能源挑大樑，然而聯邦與地方的繁文縟節、輸配電基建龜速及在地反彈，讓原本設定2030年前再生能源在美發電佔比達80%目標，如今看恐連60%都難達。

華盛頓郵報指出，提倡再生能源人士多年來期盼以風能、太陽能、地熱及較小程度的核電撐起電網，讓零碳能源廣為家戶與企業所用。拜登政府2022年簽署降低通膨法（IRA）大幅降低再生能源成本，看似達標有望。

然而隨諸多不利因素掣肘，代表即使再生能源發電續創紀錄，美國仍將偏離原本訂下2030年底前減排50%到52%的氣候目標。而川普上台後揚言對外加徵關稅、暫緩新的風電許可，只會雪上加霜。

川普在新簽行政命令中要求停止所有在聯邦水域的離岸風電租賃，暫停陸上和海上風電計畫的聯邦許可，還要對風電租賃與許可展開「全面評估和審查」。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）高級分析師巴奈特（Rob Barnett）說：「美國的離岸風電相較歐洲、中國，仍處起步階段。隨新許可喊卡，外界懷疑在川普第二任治下，這個新興產業恐難有重大進展。」

當初降低通膨法通過時，獨立研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）本預估2023到2025年間，美國電網平均每年可增加36到46 GW（百萬瓩）的清潔電力；然去年底，榮鼎集團發現2023年清潔電力只增加27 GW，而若想達成氣候目標，清潔電力需年增70到80 GW。

清潔電力增幅不如預期的結果，就是榮鼎集團發現美國2024年的碳排只減少0.2%，而若想達成氣候目標，需從現在起到2030年每年減排7.6%。美國近年唯一能達標如此可觀成績是2020年減排約10%，然而當時是拜COVID-19疫情封城使交通與商業活動大減所賜。

清潔電力增幅遲滯雖主要是在風力發電，但太陽能發電建設的進展，也只達專家們預期的低標。

跟不上進度者還包含輸配電所需的高壓輸電線路。據國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory）一項研究，為向清潔電力轉型，到2035年底前美國需要新修建達1.6萬公里的輸電線路。

然而美國清潔電力協會（American Clean Power Association）表示，全美去年只新建400公里新的輸電線，一些項目甚至停擺多年，例如在西南部的SunZia輸電線，折騰18年後才正開始動工。（譯者：陳亦偉）1140123