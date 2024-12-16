國家儲能系統檢測中心啟用 聚焦電動大巴電池等服務

（中央社記者劉千綾台北16日電）國家儲能系統檢測中心今天正式啟用，因應能源轉型政策推動，經濟部表示，大量建置儲能系統將成為趨勢，未來由檢測中心直接提供台廠服務，可大幅降低成本與時間，檢測中心也將聚焦儲能系統和電動大巴士電池等產品檢測服務。

經濟部標準檢驗局今天於新竹科學園區銅鑼園區舉辦「國家儲能系統檢測中心開幕暨啟用典禮」，經濟部標準局副局長謝翰璋、苗栗縣副縣長邱俐俐和金屬中心董事長林仁益等人出席。

標準局今天發布新聞稿表示，國家儲能系統檢測中心啟用後，將成為國內最大儲能系統安全檢測試驗室，已完成防火、燃燒、震動及環境等試驗室建置，擁有最完整檢測項目，並具備360 kW/360 kWh儲能系統安全試驗能量，堪稱全球頂級規模的儲能系統安全檢測試驗室。

標準局表示，日後台灣廠商不用捨近求遠將產品送至國外檢測。由檢測中心直接提供檢測服務，大幅降低檢測成本與時間，使國內儲能產品在全球市場上更具競爭力，為台灣在國際綠能供應鏈中的地位提供助力。

同時，檢測中心將以儲能系統及電動大巴士電池等產品的安全性為服務核心，進一步保障消費者的安全及權益。

因應淨零減碳和能源轉型政策推動，標準局表示，儲能系統為穩定再生能源發電的重要技術之一，未來大量建置儲能系統已成可預見的趨勢，因此國家儲能系統檢測中心將成為保障社會安全的重要角色。

為確保儲能系統運行的安全性，標準局表示，已著手制定儲能相關的CNS國家標準及技術規範，並同步建構檢測能力與管理制度，滿足儲能產業日益增長的檢測及驗證需求。（編輯：楊蘭軒）1131216