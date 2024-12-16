中油接軌國際 取得SAF驗證助力台灣永續航空發展

（中央社記者曾智怡台北16日電）中油今天舉行ISCC CORSIA及ISCC EU證書授證儀式，為國內首家油公司取得符合國際民用航空組織（ICAO）供應銷售具實質減碳效益的永續航空燃油（SAF）資格，展現永續航空燃油推動進程與國際接軌同步，中油也訂定114年為SAF供應元年。

ISCC CORSIA（國際永續性與碳驗證－國際航空業碳抵換及減量計畫）及ISCC EU（國際永續性與碳驗證－歐盟）證書授證儀式由台灣中油副總經理羅博童見證，授證機構法商必維集團驗證事業部頒發永續航空燃油供應商資格證書，確認台灣中油符合國際永續能源供應資格。

中油透過新聞稿表示，藉由此次通過驗證，充分展現對能源轉型的堅持，將持續關注ICAO擘劃國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）推動進程。

中油指出，為航空業溫室氣體減量碳排、抑制全球暖化盡一分心力，中油特訂114年為SAF供應元年，也超前部署在113年初啟動ISCC驗證前準備，從系統規劃、建置、運作到優化，歷經10個月、14個單位近500人次努力，取得ISCC CORSIA及ISCC EU證書，實踐114年為永續航空燃油供應元年的里程碑。

中油強調，此次獲得證書，不僅證明永續航空燃油推動進程與國際接軌同步，也展示在永續能源實踐的實力與決心，以及在全球能源轉型趨勢中的積極態度，為台灣航空業注入綠色動能。未來台灣中油將持續推動永續能源技術創新，為實現淨零排放願景貢獻力量。（編輯：楊蘭軒）1131216