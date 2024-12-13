第4屆優良智慧建築 大台南會展中心等8案受青睞

（中央社記者賴于榛台北13日電）為擴大推廣智慧建築，內政部今天舉辦「第4屆優良智慧建築作品頒獎典禮」，共8件公私建築獲青睞。其中新建建築的大台南會展中心，以著重大空間空調節約，以及布展和參觀者出入動線的規劃設計入選，被視為公有建築典範。

為鼓勵各界積極推動建築產業邁向智慧化及永續發展，內政部自民國107年起每2年辦理優良智慧建築評選，表揚積極推動的建築師、專業工業技師、起造人或參與智慧化相關系統整合者。內政部今天舉辦「第4屆優良智慧建築作品頒獎典禮」，這屆共8件公私作品獲獎，4屆累計選出31件優良智慧建築。

內政部透過新聞稿指出，內政部次長董建宏出席頒獎表揚時表示，加速落實2050淨零目標刻不容緩，獎項是為擴大推廣智慧建築，以進一步運用智慧科技技術降低建築能耗及碳排，達到高效率的節能減碳目的，期盼透過優良作品引領國內建築設計，積極提升節能減碳與智慧生活機能。

董建宏說，這屆8件作品當中，其中新建建築的「興建大台南會展中心統包工程」，為銀級智慧建築，著重在大空間空調的節約及布展和參觀者出入動線的規劃設計，主要使用空調、空氣品質監測及全熱交換系統進行自動控制，通過中央監控系統結合電腦圖控，提高運作效能和安全，成為由公有建築帶頭做起，引導民間建築跟進的最佳典範。

這屆既有建築改善智慧建築得獎作品為「台灣電力公司總管理處大樓」，董建宏表示，此案為黃金級智慧建築，自72年啟用以來已有41年歷史，經過數次改造與智慧化過程，以身作則導入節能機制並數據量化其效益，也深受評審委員青睞，實為既有建築智慧化典範案例。

另外，內政部表示，截至今年10月底，已有1682件公私有建築物取得智慧建築標章或候選證書，未來也將持續推廣永續智慧城市，落實便利舒適及高齡友善的智慧生活環境。

依據智慧建築標章申請審核認可及使用作業要點，智慧建築等級由合格至最優等依序為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級等5級。（編輯：翟思嘉）1131213