維護大口呼吸權益 南市表揚空品淨零維護楷模

（中央社記者楊思瑞台南16日電）為維護民眾「大口呼吸」權益，南市府今天表揚空品維護績優單位暨淨零輔導團，共49個空氣品質維護及淨零永續發展卓越單位獲獎，展現環保工作的多元成果。

市長黃偉哲致詞表示，透過多元空污治理措施推動，台南市空氣品質穩定改善，截至今年11月PM10與PM2.5濃度，分別較去年同期下降8%與4%；藍天日數比例已連續3年超過9成，紅害日數比例更降至0.16%創歷史新低，未來持續推動空品應變機制，提醒市民依空品示警提醒做好健康防護。

黃偉哲也提及，冬天對於南部空氣品質是真正考驗，雖然有些境外汙染無法避免，但針對境內汙染源市府將持續做好把關，不論是協助市民汰換舊式機車，還是工廠鍋爐改善、營造工地避免揚塵等，除了政府補助，更仰賴各企業及工會支持。期待透過共同努力，出門可以不用戴口罩，大口呼吸新鮮空氣。

依環保局數據，南市空品淨化區綠化面積達54.4公頃，每年吸收約1226公噸CO2。今年評選出8處優良淨化區，展現空氣淨化與環境美化雙重價值。為改善室內空氣品質，市府推動非公告場所自主管理，今年3處公告場所、5處非公告場所獲獎，成效卓著；另與工業與服務業合作成立「淨零輔導團」，低碳智慧技術協助企業轉型，今年有11家企業獲獎，展現淨零承諾。

環保局新聞稿，今天表揚6大類別中，共49個單位與企業脫穎而出。優良營建工地從1萬2000處中選出3處卓越表現工地，落實污染防制，導入智慧化監控技術，如即時通報系統及自動防制措施，提升管制精準度。

機車定檢部分，台南市機車定檢率87.9%，居六都第1，更完成1萬2000件高污染車輛汰舊補助案件線上申辦案。今天會中表揚11個機車定檢站，感謝協助收集簡訊通知及推動污染改善工作。柴油車績優單位分為客運、貨運、企業、學校及特定區域管制5大類，評選各組第1名，肯定其積極配合保檢合一及汰換4期以上環保車輛政策，減少移動污染排放量。（編輯：孫承武）1131216