全科會業界建議科技預算年年增10% 加大淨零技術研發

（中央社記者張璦、劉千綾台北16日電）全國科學技術會議今天登場，與會產業代表們表示，希望政府綠能計畫能夠如期實現，負碳等淨零相關技術的研究能量與預算應加大，甚至未來5年的整體科技預算，每年應以10%的成長為目標；同時，盼望提升教授薪資，因為「沒有好的教授，（台灣）沒辦法做AI跟半導體」。

每4年召開1次的行政院全國科學技術會議今天登場，聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續等4大主軸，總統賴清德出席開幕式致詞，台積電董事長暨總裁魏哲家並為大會引言。會議議程一共3天，並將在18日發布總結報告。

今天議程進行智慧科技、創新經濟等2大主軸，分別由國科會、經濟部主責。

在交流討論環節，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清提出2點建議，如果台灣要成為硬體加AI軟體應用的解決方案提供者，必須關注淨零碳排議題與相關要求，雖說國際普遍要在2050年達成淨零，但趨勢上是將時程往前提，且2030年要有目標，呼籲政府針對綠能的計畫，「要on schedule、要能夠deliver」，負碳、碳捕捉等研究能量、預算也應更多。

談及人才，侯永清指出，應探究是否可利用AI降低學習門檻，因為半導體產業學習門檻蠻高，同時，學習課程應更具彈性，針對不同產業所需，訂定不同課程。

國科會自然處長賴明治回應，綠能方面，風能、光能發展相對成熟，目前國科會大力支持氫能發展，碳捕捉封存也會做先期研究，另外，地熱能也有跨部會探勘行動；至於核融合技術，仍相當前瞻，現階段會以電漿為主作為研究方向，且已有相關計劃。

鈺創董事長盧超群則說，「沒有好的教授，（台灣）沒辦法做AI跟半導體」，所以教授薪水待遇一定要提升，不然很多學生畢業即投入產業，學研界將遇到挑戰；產業界薪水不斷增加，卻沒辦法幫到教授，「感覺很慚愧」。同時，他建議未來5年的科技預算，每年以10%的增加為目標。

對此，國科會副主委陳炳宇回應， 教授薪資提升方面，可能也要請教育部多多幫忙；目前科技預算已逐年成長，「我們會再跟政委（行政院政委、國科會主委吳誠文）回報，希望可以多爭取科技預算的成長」。

另外，車輛公會副秘書長吳智魁表示，輔導傳統產業的經費被刪減得很嚴重，造成法人與產業連結可能中斷，建議科專經費需有一定比例支持傳統產業，傳統產業才能將擴大科技應用的效果。

此外，車輛產業近期面臨組裝零組件新制等挑戰，吳智魁建議，政策程序上面應多思考，希望政府與產業保持良性溝通。

對於國產車自製率議題，經濟部產業發展署主秘林德生回應，原本國內法規就有規定中國整車無法進口，不過近期發現中國汽車零件「化整為零」來台，造成整車高達95%零組件為中國製，因此經過與車輛公會等產業界討論，才訂定出合理的國產化比率來實施。

面對多位業界人士反應預算分配不均，經濟部次長何晉滄表示，政府近年都是加大對中小企業和傳統產業的支持力道，過去是透過補助方式，現在因應淨零碳排、數位轉型和供應鏈重組等外在情勢變化，政府會用不同方式編列預算來協助企業，並非稀釋相關預算。無論是技術司、中企署和產發署等單位都會協助爭取預算，明年也編列116億預算協助中小微企業，請業者放心。（編輯：楊凱翔）1131216